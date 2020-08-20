防堵新蔡霞 中共党校下令思想政治与习核心一致

中共中央党校退休教授蔡霞因批评中共总书记习近平为黑帮老大，日前遭开除党籍及取消退休待遇。中共中央党校更为此下令“汲取教训”，在思想政治行动上与“习核心”党中央保持高度一致。中共中央党校退休教授蔡霞因抨击中共总书记习近平，日前遭开除党籍及取消退休待遇。

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据中央社今天报道称，蔡霞案发酵，中共党校下令思想政治与习核心一致。根据中共中央党校官网19日刊登的公告，8月17日上午，中央党校（国家行政学院）召开各直属单位主要负责人、党组织负责人会议，通报蔡霞案件，部署开展“警示教育”工作。会议由被视为习近平主要智囊之一的中共中央党校副校长何毅亭主持。

据何毅亭在发表谈话时要求，各级党组织和全校教职工要从蔡霞案中“吸取深刻教训，举一反三、引以为鉴，提高政治站位，牢记初心使命，在思想上政治上行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”。

他强调，全校教职工都要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，着力提高用学术讲政治的能力和水平，“决不允许散布违背党的理论和路线方针政策的意见，决不允许公开发表同中央决定相违背的言论，决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论，决不允许参与各种非法组织和非法活动”。

中央社说，由于蔡霞事件发生时，她已身在美国，何毅亭也在会中要求，党校要强化组织观念、严守组织纪律，“严格履行因私出国（境）报批手续，如实报告个人有关事项”。他并称，要进一步“做实、做细离退休教职工思想政治工作，建立健全相关规章制度，对重点人员更要有针对性地开展工作”。坚持严格执纪，严格责任追究，对违规违纪行为零容忍。

今年5月间，一段疑似蔡霞在红二代聚会场合的录音流传在网络上。录音说，中共第18届三中全会抛出取消国家主席任期制的修宪问题，在党内程序上并不合法，但没有一个中央委员敢提出问题，“这个党本身已经是一个政治僵尸”。录音还说，不支持实体经济、妄议中央，和对党不老实就都成了罪名，“没有了法治的味道、政党的感觉”，中共总书记习近平“成了个黑帮老大”。

中共中央党校17日在网页宣布，开除蔡霞党籍并取消其退休待遇，并指她发表有“严重政治问题和损害国家声誉”的言论，“性质极其恶劣、情节极其严重”，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。

该报道说，蔡霞接受外媒专访时则强调，很庆幸能与中共脱钩，回归到人民群众中去，但她坚持走法律程序捍卫自己的退休养老权利。