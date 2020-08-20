《零八宪章》成为日本多间大学的中文教材

诺贝尔和平奖得主刘晓波因起草《零八宪章》而被判入狱，2017年7月13日在关押期间病故。日本集广社去年出版以《零八宪章》作为中文学习教材的语文书。西日本新闻昨（19日）报道，去年秋天开始，日本明治大学法学教授铃木贤使用此书授课。他说﹕“学生可以通过宪法学，认识标准中文文句。《零八宪章》是对中国现状的批判，也可以让学生知道现时中国情况。”报道指，除明治大学，关西也有多间大学今年使用此书作中文语言教材。部份大学原计划使用中国出版的书籍，但受武汉肺炎疫情影响，中国书籍难以运到日本，故转用此书。

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据苹果日报今天报道称，刘晓波逝世3周年，日本多间大学用《零八宪章》学中文 教授指：让学生认识中国。

西日本新闻报道还引述一名使用此书作中级中文教材的大学教授称，该书可“回顾中国近现代史之余学中文。”另有2年级学生说：“在中文课上谈及文革和六四事件的经过，可获得中国社会的知识与理解。”

《用零八宪章学习中文》是由目前在神户大学任教的刘燕子与日本中央大学副教授及川淳子共同编写，书中除了零八宪章文本，还包括拼音、发音、以及文法解释。此外，2名老师也花了很长篇幅补充介绍相关的背景知识，包括公民、上访、维权运动等名词解释。刘燕子去年接受央广播电台专访时透露，语文学习除了满足实用性的需要，还是理解同时代现场究竟发生什么的重要途径，例如《零八宪章》裹有一个很重要的语词“公民”和“公民运动”前后出现了20多次，本来公民这个词在日本相当于市民，可是在当代的中华人民共和国的语境下，所谓的公民已经脱离了市民或顺服的臣民这个意义，而是具有独立精神的人民。

据苹果日报报道称，《零八宪章》是由张祖桦负责起草、刘晓波等人修改并由303位各界人士首批签署的一份宣言。内容主要呼吁当局进行修宪、促进中国民主化进程、改善人权状况，并提出以建立中华联邦共和国来解决两岸问题及各民族问题。相关人士原定2008年12月10日正式公布《零八宪章》，但刘晓波却在此之前被捕入狱；2010年刘晓波在监狱中获得诺贝尔和平奖，2017年7月因为罹患肝癌去世。

据刘燕子表示，当年第一批签署《零八宪章》的303人先后受到当局不同程度的报复，但没有一个人因此后悔撤回签名；《零八宪章》发表距今仅11年，或许现在给予评价还有一定局限，但“我们想留下文本，看未来怎么看。”刘燕子强调，“学习中文，现场不应缺席”，这本书不只是关注中国的自由民主，而是关注当下与同时代的记忆。它是对于普世价值，以及重新了解日本民主的一个新起点。