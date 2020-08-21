严防再出蔡霞与许章润 北大下令严审师生上线境外会议

中国近期屡传知识菁英因批评当局而遭清算，北京大学近日则发出公告，要求各单位应对参加境外单位主办的在线国际会议“严格审核把关”，师生参加会议时应严格遵守相关“保密规定”。评论指北大严加审查令与惊动中国高层政治的蔡霞与许章润批评当局事件有关。

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据中央社今天报道称，北京大学下令，严审师生参加境外线上国际会议。消息说，北京大学国际合作部19日在官网刊登“关于规范参加外方主办的线上国际会议申报审批的通知”，提出上述要求。公告并表示，师生参加线上研讨会的申报和审批程序，与目前因公（临时）出国（境）申报和审批程序相同，必须在参加会议前至少15天进行申报。提交申报资料时，应包含邀请函或会议通知，以明确会议的主题、议题、议程安排等。

此外，公告也提到，参加由香港、澳门、台湾单位主办的线上国际会议，参照以上办法执行。

据公告称，这些要求是根据“上级有关规范管理线上外事活动的文件精神，结合我校防范新冠疫情常态化实际，为进一步规范师生参加外方主办的线上国际会议的申报和审批程序，确保线上对外交流活动有序展开”而提出。

中央社说，在北大发出上述公告的当天，中共中央党校也在官网通报退休教授蔡霞案件，并宣布部署开展“警示教育”工作，要求各级党组织和全校教职工要从蔡霞案中“吸取深刻教训，“在思想上政治上行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”。目前身在美国的蔡霞，因批评中共总书记习近平为黑帮老大，于17日遭开除党籍及取消退休待遇。

该报道称，多次撰文批评当局的中国法学学者许章润近期也遭北京清华大学革除教职和开除公职。校方并指控他自2018年7月起多次发表文章，严重违反“新时代高校教师职业行为十项准则”有关规定。他在昨天收到北京清华大学寄来的“失业人员告知书”。于此同时，许章润也证实已获美国哈佛大学费正清中国研究中心的聘书，邀请他前往担任研究学者，为期一年。