中国为何大量采购美国玉米

中国正在增加美国产玉米的采购。中国是玉米的主要生产国之一，采取自给政策，但由于干旱和虫害，产量减少的隐忧在增强。另一方面，由于增加养猪头数，饲料需求迅速增加。不少观点认为在中美对立激化的情况下，中国也推进履行贸易磋商“第一阶段协议”，有可能继续购买美国玉米和大豆。

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据日本经济新闻今天指中国大量采购美国玉米。该报道认为，中国近期开始提倡制止餐饮浪费问题，此次的背景被认为是对粮食问题的危机意识。

美国农业部的数据显示，中国签订合同的美国产玉米购买量2019年9月~2020年8月上旬累计约为221万吨。这一数字是上年同期的5倍以上。与贸易摩擦前的2017~2018年度同一时期相比也增至4倍多。7月中国对美国产玉米的大宗采购突出，出现了单日交易量创出历史第3和第5高的日子。

据该报道，与依赖进口的大豆不同，中国在玉米领域采取自给政策。美国农业部的供求报告显示，2020~2021年度的中国产量预计为2.6亿吨。消费预计为2.77亿吨，基本可由本国满足需求。因此，中国对玉米进口设置关税配额制度，在一定配额的进口数量以下适用低关税（1％），超出部分适用高关税（65％）。

2019年秋季公布的2020年低关税配额为720万吨。玉米的自给率高，往年大部分配额并未用掉，但“今年似乎已达到低关税配额的上限，认为将扩大低关税配额的预期正在扩大”（商社）。

中国加快扩大进口的原因是中国的减产隐忧和需求增加。在作为玉米产地的辽宁等东北地区，今年夏季发生干旱。有报道称降雨量不足导致玉米生长不充分，出现减产。 此外，中国还出现虫害。起源于美洲大陆的草地贪夜蛾据悉去年从云南省首次侵入中国，可能在长江以南的地区造成了灾害。

以湖北省、江西省和安徽省等长江流域为中心，南方因6~7月的大雨而发生洪水。灾害严重的湖北省等是猪肉的主产地，养猪场浸水，无法供货。新冠疫情缓解带来消费复苏， 再加上停止从德国和加拿大进口肉类，多种因素的影响下，中国猪肉价格出现上升。

该报道称，日本谷物咨询公司Green County的代表大本尚之表示，“畜产农户或将增加因非洲猪瘟和洪水而锐减的饲养头数”。美国农业部此前预测称，截至6月底的中国2020~2021年度的饲料用玉米需求比上年增加4％，但有可能因洪水的影响而进一步增加。

供需紧张的情况被意识到，大连商品交易所的玉米期货行情处于约5年来的高点附近。美国芝加哥期货行情受美国产玉米丰收预期影响而上涨乏力，但有商社表示“中国的购买将支撑行情”。中美对立日渐激化，但美国国家经济委员会主席库德洛上周表示“贸易协议推进良好”。从遵守协议的名义和应对现货短缺的现实利益这两方面出发，中国今后可能将继续采购美国产玉米。