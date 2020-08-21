中国疫后经济 大兴基建猛催钢材进口

在经济逐步回暖的中国，对钢铁产品的进口急剧增加。由于公共项目等经济刺激政策全面启动，7月的进口量达到去年同期的3倍。日本大型钢铁厂商东京制铁也时隔9年重启向中国出口钢材。以往，中国钢材的大量出口是导致国际市场价格下跌的主要原因，但目前中国反而转变成钢材需求的支撑力量。

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据日本经济新闻今天报道称，中国7月钢铁进口猛增至3倍。中国计划通过大规模经济刺激政策来完善基础设施建设和住宅建设等，钢铁产品的需求急剧增加。7月的粗钢产量同比增长9％，达到9336万吨，创下单月历史新高。但中国国内的产量仍跟不上需求的增长。中国报告7月的进口量为261万吨，扩大到原来的3倍。出口出现下滑，7月减少25％，降至418万吨。

东京制铁从7月开始向中国出口用作建筑材料等的通用钢材。这是该公司2010年以来首次向中国出口。将出口约10万吨钢材。日本制铁等其他日本钢铁企业的出口量被认为也在增加。

亚洲市场的钢材价格也出现上涨。初春时通用钢板的价格跌破每吨400美元，7月底回升至约480美元。以往，中国过剩的钢材流入各国市场，曾导致市场行情恶化。

该报道说，中国的钢铁产能依然过剩。虽然政府曾于2016年表示5年内将削减相当于总产能10%的1亿～1亿5千万吨的产能，但2019年实际只降低了约4千万吨。

据日本经济新闻认为，中国钢材需求增加的背后，临时性的因素较大。目前即便中国企业全负荷生产，也无法完全满足需求，但如果经济刺激政策的效果消失，钢材市场行情有可能再次恶化。