中国维权律师余文生被拘千日后首见律师 健康堪忧

中国维权律师余文生于2018年1月因发表修宪建议遭拘捕，今年 6 月被以“煽动颠覆国家政权罪”判刑4年，剥夺政治权利 3 年。余文生不服判决，坚决上诉。余文生被关押一千多天后，二审上诉律师之一卢思位终于首次获准阅览余文生的案卷，并于上周首次在看守所会见他。尽管如此，许艳与她的儿子仍未获得探视机会，许艳呼吁中共当局依法保障家属探视的权利。本月19日，许艳与美国、欧盟、德国、法国等国的人权官员见面，并介绍卢思位阅卷和会见余文生的情况，她希望国际间能施压中国政府依法行政。

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据自由亚洲报道，余文生被拘千日后首次会见律师，健康状况堪忧。据中国维权律师余文生的妻子许艳称，“如果继续关押的话，他的右手基本上就会残疾，甚至说有可能会严重到他的右胳膊都会残疾。”余文生妻子许艳接受自由亚洲访问时，提及余文生健康状况时担忧地说，他现在不仅牙齿脱落，右手也严重抖动、已经不能写字，连上诉状都是用左手写，迫切需要出狱接受治疗。

据许艳指，“实际上这么一千多天来，一次都没让我和孩子见余文生，这既违反法律规定又非常不人道，让一个家庭这么长时间连见面机会都没有，对一个家庭的打击和伤害特别大。”

自由亚洲说，本月19日，许艳与美国、欧盟、德国、法国等国的人权官员见面，并介绍卢思位阅卷和会见余文生的情况，她希望国际间能施压中国政府依法行政。她也向该台透露，担心余文生会因不服判决申请上诉，而在狱中遭到更严酷的对待。

据中国维权律师王宇书面告诉自由亚洲，余文生被捕后，她一直陪同许艳奔走于徐州看守所和各地法院进行维权，但余文生权益完全无法保障。 王宇写道：“这些维权行动并不能真正的维护余律师和他家人的利益，从余律师被捕至今年以来大约两年多的时间，余律师无法会见家属聘请的律师，也无法与家属通信……所以家属及我们这些同行都非常担心他在此期间遭受虐待和酷刑。”

中共当局打压异议人士、人权捍卫者消息屡见不鲜，也常传出秘密失踪、遭遇酷刑对待。中国著名维权律师滕彪说，中共当局处理如余文生这种维权人士案件时，完全不遵循法律规定，对程序和规则的践踏肆无忌惮，甚至大多数政治犯都曾遭受酷刑。据滕彪指出，“这也说明中国是一个完全没有法治、没有基本人权的国家，这些争取人权的维权人士、异议人士，也不断遭到当局的各种迫害……而且近几年来更加变本加厉。”

据自由亚洲说，德法两国人权官员在今年五月发表联合声明，表达担忧和严重关切余文生的状况，并呼吁中国政府遵守联合国相关公约中的正当程序原则，并信守“依法治国” 的承诺。