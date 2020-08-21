习近平安徽考察讲话 促加大关键核心技术攻坚

中国国家主席习近平近日在安徽考察时强调，要坚持改革开放、高质量发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，实现更大作为。

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据香港经济日报今天报道称，习近平指：牢牢把握扩大内需战略基点，加大关键核心技术攻坚。因应国内经济结构性问题，美国施压等外部政经环境的不稳定不确定性，中央提出“国内国际双循环”的新发展格局。习近平又提到，要把做实做强做优实体经济作为主攻方向，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加大关键核心技术攻坚力度。

据该报道，习近平周二至周五（18日至21日）到安徽考察，慰问受灾群众和防汛救灾人员，并就推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、加强防汛救灾和灾后恢复重建、推进长三角一体化发展、谋划“十四五”时期经济社会发展调研。

习近平周五上午听取安徽省委和省政府工作汇报时，强调当前防汛救灾任务仍很艰钜，要做好防汛救灾和灾后恢复重建工作，支持受灾企业复工复产，防止因疫因灾致贫返贫。结合“十四五”规划，聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全，谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目。同时要坚决扛稳粮食安全责任。习近平又指出，要把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。牢牢把握扩大内需这个战略基点，努力探索形成新发展格局的有效路径。要对标世界一流，加强前沿探索和前瞻布局，加大关键核心技术攻坚力度。

该报道说，此外，习近平表示，要出台更多援企、减负、稳岗、扩就业的支持措施，突出做好高校毕业生、农民工、退役军人、受灾群众等重点人群就业工作。

在安徽期间，习近平参观渡江战役纪念馆时称，任何时候我们都要不忘初心、牢记使命，都不能忘了人民这个根，永远做忠诚的人民服务员。要广泛开展爱国主义教育，让人们深入理解为什么历史和人民选择了中国共产党，为什么必须坚持走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴。

据该报说，国家主席、中央军委主席习近平8月18日至21日在安徽考察，先后来到阜阳、马鞍山、合肥等地，深入防汛救灾一线、农村、企业、革命纪念馆等，看望慰问受灾群众和防汛救灾一线人员，就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、加强防汛救灾和灾后恢复重建、推进长三角一体化发展、谋划十四五时期经济社会发展进行调研。