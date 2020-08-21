四川乐山不明臭气引发居民逃难 官方安抚指未超标

中国四川省乐山市才刚遭洪水肆虐，昨天早上位于五通桥区的化工厂区疑似发生气体外泄事件，臭味引发居民恐慌纷纷逃离，一度造成交通堵塞。但当地官方事后宣称检测未超标，引发质疑。据新京报20日深夜发出评论，质疑乐山当局对于五通桥化工厂存在的种种隐患和风险，有没有进行过深入彻底的排查和治理？并指事件“疑点一箩筐”，显然需要查清，积极回应民众关切，消释外界质疑。

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据中央社今天报道，四川乐山不明臭气引发居民逃难，但官方宣称未超标。该报道综合新京报、封面新闻等陆媒消息，昨天上午7时许，乐山五通桥的化工厂区上空白色烟雾弥漫，且明显闻得到刺鼻的酸臭味。该区是四川化工基地，近年来，当地居民曾多次投诉空气异味问题。消息引述多名居民称，昨天早上得知有白色气体外泄的消息后，在当地引发恐慌，许多民众急忙撤离。网络影片显示，五通桥往乐山市区方向的道路挤满了人车，大家都戴着口罩，交通几近瘫痪；有人说从没见过这么多车。

据报导，这已经是近日发生的第二起疑似不明气体外泄事件。18日便有多名居民反映闻到刺激性的臭味。一名居民表示，当晚空气中弥漫的气体味道为酸臭味，呼吸道有明显痛感，眼球也有发涩、酸涨的情况。

但五通桥区官方昨天连发3个通报，宣称经应急、环保等部门现场勘察，化工厂区企业均未发生爆炸，未发现氯化氢等气体超标情况。透过环保部门排查和企业自查，也未发现外泄等异常现象，现正开展水、气取样检测，进一步开展深入排查，请市民不要恐慌。

但化工厂区今天早上明显冒出大量白色烟雾，官方通报未超标反而引发舆论质问：“若没有泄漏，烟雾是怎么来的？”在微博新闻讨论串，许多大陆网友质疑当地官方袒护，想要淡化外泄事件。据消息称，五通桥区工业发展历史悠久，是四川重要的化工基地，2013年就有媒体人披露当地化工企业云集，污染严重，民众苦不堪言，当地一些化工厂多次发生外泄事故。

该报道指中新网也曾报道，2013年，五通桥区永祥多晶硅公司在生产中发生“氢化工序”回收装置换热器泄漏并自燃事件，并且产生有毒烟雾扩散。