德媒:班农涉募款诈骗遭起诉 郭文贵发文切割

据德国之声报道，前白宫顾问班农和其他三人被控在“我们筑墙”众筹案欺诈捐款人。班农在中国富商郭文贵上的游艇被捕，郭文贵也立刻发表声明回应。

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据该报道，虽然郭文贵不断强调与班农(Steve Bannon)两人合作无关乎这次的起诉指控，但是在7月美国联邦调查局已介入调查两人合作媒体公司的金流。

该报道引述美国《华尔街日报》消息称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。班农是美国总统特朗普2016年大选战略顾问。特朗普胜选后，班农进入白宫继续担任首席战略顾问。 他在周四 (8月20日)被指控在美墨边境筑墙募款活动中欺骗捐助者，不过他在庭上并不认罪。

据一位执法部门的消息人士透露，班农是在康涅狄格州被检察官办公室和美国邮政检查局的特工逮捕的，当时他乘坐的是一艘45米长的游艇。这艘名为 “梅夫人号 ”游艇的主人是中国在逃亿万富翁郭文贵。班农与他有过合作关系。

该报道说，郭文贵随后发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是“强大的盟友”，但强调与班农遭起诉一事没有相干，暂不评论。他说班农因为此项“无关”的调查无法再担任旗下GTV 媒体的董事会成员。

据德国之声说，郭文贵的声明最后还提到，美国政府与中共政权不同，有无罪推定、公平审判与公正的法官。