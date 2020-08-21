美国传开发含反防火墙程式新型网站 中国防火墙仍坚如磐石

美国开始重视如何利用网络资讯来改变大陆网络审查制度，新的技术可以让网站主动协助使用者翻墙获取网络资讯。但据网络安全专家称，这些方法虽然能帮助绕过网络防火墙，但仍无法使防火墙倒塌。

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据中国时报今天报道说，美国开发新型网站内建反防火墙程式，协助中国大陆网民翻墙。该报道称，针对中国大陆的网络审查政策，美国政府部门和民间近期加紧推动开发新的网络反审查工具，让身处大陆的网络使用者可以借由更新的“翻墙”工具访问被封禁的外国网站，促进安全的线上自由访问和资讯分享。网络安全专家称，这些方法虽然能帮助绕过网络防火墙，但仍无法使防火墙倒塌。

该报道指引述《美国之音》消息，美国全球媒体总署首席执行官迈克尔．派克宣布，将正式恢复网网络自由办公室，并将规避网络防火墙作为首要目标。该办公室的使命是支援测试、部署和管理反审查技术，以绕过一些网络封锁、过滤和其他审查措施，让世界各地的人能够更安全地线上访问和分享新闻内容和其他资讯。派克说，美国全球媒体总署将继续探索、开发和资助最安全、最有效的网络自由工具来扩大言论自由，允许人们规避审查和监视，鼓励世界各地的记者、活动人士和公民为自由而战。

美国民间的一些组织已经开发了一些成功的工具，帮助人们越过防火墙，比如《美国之音》正在使用的赛风和ACI。本月稍早，一个叫做GreatFire.org的组织专门针对大陆网络管控，推出了一款叫做AppMaker的工具，帮助资源有限的非政府组织和个人构建自己的安卓应用程式，绕过网络防火墙，自由流览资讯。

该组织的联合创始人查理．史密斯（Charlie Smith）告诉《美国之音》：“如果网站在大陆被封锁，那么唯一的希望是使用者以反审查工具来绕过防火墙。但AppMaker 现在允许这些组织将反审查技术直接构建到它们的安卓应用程式中，使大陆的互联网防火墙失去作用，用户将能够直接访问任何网站。”史密斯说，多年来，人们一直都是用VPN来规避互联网防火墙。但是这些VPN不断遭到封杀，就必须不断开发新的VPN。他认为，通过AppMaker可以改变这一现状，任何人都可以创建自己免费的反审查应用程式。

据该报道，不过也有网络安全专家说，虽然越来越多的反审查工具不断涌现，人们能做的依然只是不断在防火墙上“打洞”，而不能将它彻底推倒。约翰·赛比斯（John Sebes）是OSET研究所的首席技术官。他表示：“防火墙技术比过去更加先进，这些非常复杂的技术被用于阻止流量和监控，其中还涉及有形的基础设施，通常是由政府组织运营，因此无法将它关闭。也正因如此，GreatFire.org的创始人史密斯说，鼓励开发不同的反审查工具就显得极其重要。即使一些方式失败，还有另一些方式可以继续起作用。