美澳联手揭秘中国招揽海外窃密人才机制

一份由澳大利亚政府辖下智库澳大利亚战略政策研究所撰写、美国国务院有份出资的报告，披露中国在海外招揽科技人才并涉嫌做出不当行为的详情。中国官方否认窃取他国科研成果与知识产权。

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据东网今天报道称，美国澳洲联手撰报告揭中国招揽海外窃密人才机制。

虽然北京一直否认，但美国政府不断地指控中国窃取科研成果和知识产权。而一份由澳洲政府辖下智库澳洲战略政策研究所撰写、美国国务院有份出资的报告，就披露中国在海外招揽科技人才并涉嫌做出不当行为的详情。报告指，中国在海外成立多达600个人才招聘站（talent-recruitment stations），当中大部分设在美国；又指中国各地方政府进行的招揽计划所招揽的人数，最少是国家级计划的7倍。

据该报告指，从2006年起，中国在海外成立招聘站，为“千人计划”等招揽计划搜罗科研人才，现时中国在世界各地设立的600个招聘站中，美国最少有146个，为数最多，其他招聘站则遍布德国、澳洲、英国、加拿大、日本和法国等国。而中国招揽海外人才的工作近年加快，单单在2018年已成立了超过115招聘站。

据该报道说，这些招聘站中，只有20个由中国的国家级机构，包括统一战线工作部辖下的欧美同学会和国务院侨务办公室营运，其余则透过外判形式，让海外地区组织、商会、专业组织、旧生会、科技公司、教育公司，以及各大学的中国学生学者联合会代为营运。这些代理组织通常会与中国国家外国专家局和统战部合作，安排招揽对象访问中国。这些代理组织通每年会收到2.2万美元（约17万港元）作为一般营运费，而每成功招揽一人，组织便可额外获得2.9万美元。

报告指，虽然国际的注意力集中在中国国家级的“千人计划”，但其招揽的人才数目只占整体小部分；而全国有超过80%的海外科学家招揽计划，由省、市和地区政府负责，所招揽的科学家数目，最少是国家级计划的7倍。报告又引述电动车生产商Tesla前工程师曹光植（音译，Guangzhi Cao）的个案，讲述中国招揽人才情况。报告指，曹光植2009年从普渡大学毕业，成立了“全美温州博士协会”，该协会与温州官员紧密合作锁定在美国攻读博士的学生，并与温州的统战部签署协议经营招聘站。

报告指，全美温州博士协会已有超过100名会员，当中包括美国政府员工、Google和苹果等顶尖科技公司的工程师。报告又指，协会曾为温州一间大学，招揽美国能源部辖下阿贡国家实验室的一名科学家。而在去年，曹光植本人则被控盗取Tesla自动驾驶技术的原始码（source code），并在离职后交予后来加入的华企小鹏汽车公司。

该报道称，报告指出，外国一些反情报专家过去曾认为，中国派出大量业余间谍，以“聚沙成塔”方式慢慢窃取科技，但这个看法与报告所述有组织招揽活动有矛盾。报告作者促请有关官员，多聚焦于中共这种招揽海外人才的机制。