苹果日报:传中国快建成“Ｚ机器” 模拟核爆威力强美国22倍

中美关系剑拔弩张，两国在军备领域的角力亦备受关注。美媒指，中国将很快建成新型核爆模拟器“Ｚ机器”，比美国现有的“Ｚ机器”更大、更先进，甚至可以模拟聚变式的热核爆炸，能量达到美国同类测试的22倍。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道，美国《国家利益》（The National Interest）网站报道指，中国快将完成的Z机器，能够无需动用核武器下，即可进行核武器的研究工作，它可以在实验室的安全控制环境下，复制核弹爆炸时的状态。有指，中国的Z机器能在瞬间产生约6,000万焦耳的能量，大约是美国桑迪亚国家实验室（Sandia National Laboratories）能够产生的270万焦耳能量的22倍，能够创造出更准确地反映真实核爆炸的条件。有中国核物理学家说：“利用这么多的能量，我们可以将目标加热到超过摄氏1亿度。这会使桑迪亚实验室的机器相形见拙。”

该报道称，桑迪亚实验室一名不俱姓名的发言人表示，尽管美国研究人员知道中国这个项目，但他们无法对此发表评论。

不过，美媒的报道同时指出，即使中国造出的Z机器比美国的更大，但不清楚北京将获得多少优势。美国拥有将近7,000枚核弹头，足以摧毁中国和俄罗斯多次。而俄罗斯也有类似数量的核弹头可以报复美国。中国的核武库估计有300枚核弹头，规模明显较小，但已足够对美国造成极严重的毁灭性破坏。

据该报道，根据中国“搜狐网”今日发布的一篇文章指出，Z机器正式的名称为“Z脉冲功率设施”，是一种高频电磁波发生器，可创造极端的高温和压力环境，用以进行某些方面的物理测试和材料试验。该机器利用强大电流，通过由数百甚至数千条钨丝组成的线轴时所释放的强能量，变成具有强大磁场的等离子体，当中产生的压力又会使钨粒子被迫向内移动，并且互相碰撞，产生更高的温度和强烈的X射线辐射。而这一过程，正好创造出更准确地反映真实核爆炸的场景条件。