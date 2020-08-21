许章润速遭国保约谈 受4禁全面封杀

遭北京清华大学法学院解聘的前教授许章润，日前传已获美国哈佛大学费正清中国研究中心的聘书，邀请他前往担任研究学者，为期一年。但有许章润的朋友透露，许章润上周再度被北京的国保人员约谈，其后就被知会要实施四则禁令，禁止离开北京及出境，禁止接受传媒访问，亦禁止接受任何资助。

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据中国时报今天报道说，遭清华开除后获哈佛聘请，许章润传被国保约谈禁止离境受访。

该报道引述香港电台消息，据许章润的朋友透露，许章润上星期四被北京的国保人员约谈，被知会要实施四则禁令，形容有关做法是对最优秀知识精英们露出獠牙，举起屠刀，想让许章润贫病、孤独、被遗忘和泼污而死。

据报哈佛大学费正清中国研究中心8月13日发信通知许章润，邀请他前往担任研究学者一年，时间自今年7月1日起至明年6月30日。而许章润在8月19日已回信给哈佛大学，表示衷心欢喜，并赞扬费正清中心是世界汉学中心，自己与有荣焉。

该报道说，许章润近年多次撰文批评中共党和领导人，上月初被四川公安指控嫖娼和行政拘留大约一个星期后，遭清华开除教席，他上月底聘请律师，计划追究当局的处罚决定，并强调没有嫖娼，也未曾承认嫖娼，警方亦未曾出示任何证据。