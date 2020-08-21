香港将全民免费测新冠 反对派担心北京采集DNA

8月21日星期五，香港特区政府宣布，从9月1日起，基于自愿原则，向所有居民免费提供新冠病毒测试。

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特首林郑月娥表示，这场新冠病毒检测工作将持续两周，而根据健康部门的预测，将有500万人有意向接受病毒检测。香港目前居民共约750万人。

虽然政府鼓励多测试，尽早识别社区患者，以便更好抗击疫情，但法新社指出，很多香港人对来自中国的病毒检测盒抱有怀疑，并引述反对派人士的观点称，“北京政府可能会通过大陆人员主导的这次测试，来收取香港人的DNA”。香港政府回应称，这一猜想纯属谣言。

香港本次大规模检测，将由三家中国内地公司的香港分公司来执行，其中包括华大基因。港区政府表示，“本次计划只会检测新冠病毒，所有检测只会在香港进行，检测的样本不会送离香港，完成检测用途之后，就会销毁…所有个人资料和检测样本的资料会分开处理，样本瓶不会标注任何个人资料，检测机构只会知道样本瓶的序列号，而不知道样本本身属于谁”。在网上预约检测服务的时候，需要填写的资料包括：姓名，身份证号码，手机号码，若检测结果呈阴性，将得到电话短信通知；而如果结果呈阳性，将由卫生署通过电话告知，安排入院隔离治疗。