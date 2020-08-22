中国宣布已对部分人群注射试验期疫苗

8月22日星期六，路透社引述环球网消息，称中国已经在7月22日启动了试验期疫苗的注射，目的是防止秋冬季病毒反扑，目前已经有赴海外工作的中企员工等群体接种。但法新社昨日报道指出，出于谨慎，巴布亚新几内亚本周拒绝接种了疫苗的中国人入境。

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截至目前，全球尚没有任何一款疫苗完成全部试验阶段，被证明拥有大范围保护人类的作用。环球网8月22日报道称，中国国家卫健委科技发展中心主任，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟在一档官方媒体节目当中宣布，“中国已经于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用”。环球网还引述中国疫苗管理法的条文，称“出现特别重大的公共卫生事件，由国家卫健委提出紧急使用疫苗的申请，由国家药监局组织专家论证并同意，由国家卫健委在一定范围内，一定时间内紧急使用疫苗…目的是在医务，防疫，边检人员，以及保障城市基本运行人员等特殊群体当中，率先建立起免疫屏障”。

环球网引述中国国药集团中国生物董事长，中国“863”计划疫苗项目首席科学家杨晓明的话称，中国疫苗的三期接种工作从6月23日启动，涉及北京，武汉，阿联酋阿布扎比三地，到如今接种人数已经超过2万人，“安全性非常好，有效性正在进一步观察”。而8月20日和21日，中国国药集团中国生物分别和秘鲁，摩洛哥，以及阿根廷签署了三期试验合作协议并启动。