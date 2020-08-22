中国抛售美债93亿 分析猜金融战狼警告?

美国财政部本周公布了月度国际资本流动报告显示，今年6月份，中国抛售93亿美元国债，成为抛售美债最多的国家。有分析认为，虽然中方抛售金额不多，但似乎在向美方发出某种警告。

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据自由亚洲报道，中国6月份减持美债93亿，或美元 “战狼”警告？

美国财政部本周二公布了月度国际资本流动报告。目前，中国美债持仓总金额维持在1万亿美元上方，仍是美债第二大海外持有国。

该报道引述北京大军智库经济咨询公司主任仲大军认为，中国抛售美国债券93亿美元是向美方发出某种暗示。他还说，最近几年，中国政府不断增持美国国债，已超过一万亿美元：“好像是1.05万亿元，这两年减持了约两千亿美元，减持的速度不算太快。因为从两国关系如此恶化的情况来看，如像俄罗斯的做法，俄国干脆是把数千亿美债全抛没了，但是中国不想跟美国的关系搞僵。”

仲大军说，目前美元存在贬值风险，世界各国都在抛售美元，投资者持有美元的比重持续下降，这对美国国债有负面影响。

据山东大学毕业的金融学者司令说，此次中国抛售美债的数额不算大，意在试探：“这似乎是一种试探性举动，表明对美国正在发出警告，中国现在仍然是实际上美债第二大持有国。只不过它要用象征性的抛售行为作为政治信号和作为外交政策信号的传递，它的政治意义大于经济意义。”

不过，司令分析说，倘若美中关系进一步恶化，中国可能会将美债当成与美方谈判的筹码，随时抛售美债。但是，美国也有很多反制措施。

自由亚洲说，中国国家外汇管理局本月上旬公布，中国7月末外汇储备3.15万亿美元，前值3.11亿美元。目前，中国外债余额约两万亿美元。另据官方公布，在扣除外债后, 目前的外汇淨额仅为9600多亿美元。但是中国每年要购买外国产石油、天然气、铁矿石、零部件、农作物及食品，耗资数千亿美元。