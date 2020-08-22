中国缺粮否 官方说法不一

中国社科院日前发布报告，指2025年中国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，引发外界议论。对此，该院有关学者昨天出面澄清，强调“粮食缺口”不等于“口粮”缺口。官方媒体近日还连续报道中国早稻丰收消息。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，尽管中国官方称连年丰收，但中共总书记习近平8月再提注意粮食安全、制止餐饮浪费，引发外界议论。

报道引据中新社消息，中国社会科学院农村发展研究所副所长杜志雄21日出面指出，中国粮食缺口主要是国内大豆产能有限造成的。中国的大豆年需求量约1.1亿吨，其中90%需要进口，2019年大豆进口量接近全年粮食进口总量的70%。杜志雄说，进口大豆主要用于榨油和提供豆粕饲料，大豆缺口对口粮（每日入口粮食）安全的冲击“基本可以忽略”。报告还预测到2025年，中国三大主粮小麦、稻谷和玉米的缺口约为2500万吨。

据杜志雄则称，相较于这三大主粮2025年预估产量6.26亿吨，2500万顿的缺口很小，自给率仍高于95%的安全线。他表示，三大主粮中，小麦和稻谷统称口粮，两者从2015年到2019年的自给率都在100%以上，中国“口粮保持了绝对安全”；且2019年中国人均粮食产量达474公斤，超过人均400公斤的国际粮食安全标准，“粮食安全底线无忧”。杜志雄并表示，中国每年在餐饮上浪费的粮食高达400亿公斤至500亿公斤，相当于目前粮食生产量的6.0%至7.5%。

但杜志雄也说，尽管中国粮食安全总体有保障，但中国人口众多，耕地和水资源短缺，面对后期粮食消费需求刚性成长，以及各种突发性公共事件和自然灾害，国家粮食安全这根弦必须紧绷不放松。

据该报道，中国社科院农村发展研究所17日发布的“中国农村发展报告2020”预测，到了“十四五”规划末期（约2025年），中国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口。由于正值中共总书记习近平下令制止餐饮浪费之际，这份报告引发外界对中国粮食安全的关注，甚至有境外媒体将“粮食缺口”解读为“粮荒”。

据中央社，除了中新社刊出的这篇专家澄清报导，新华社21日也在官网上刊登来自中国互联网联合辟谣平台的文章“‘制止餐饮浪费’是因粮食危机来临？关于粮食安全，这些谣言别轻信！”。据这篇文章说，中国主产区小麦今年累计收购4285.7万吨，较去年减少938.3万吨，但小麦的总产量是增加的，收购量减少的原因是小麦价格看涨、农户更多透过市场机制销售而减少对政府依赖。文章强调，治理餐饮浪费行为是“正常公共议题”，不应该解读为中国处于粮食危机。粮食既然连年丰收，为何今年习近平又要再提“制止餐饮浪费”？这篇文章仅表示，中国人均耕地面积不多，土地品质总体不高，水土资源空间匹配性差，节约粮食、制止餐饮浪费仍然意义重大。