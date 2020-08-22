习近平反餐饮浪费 商务部倡议设宴席“专业点菜师”

中共总书记习近平近期下令制止餐饮浪费行为后，中国商务部积极配合，官网上公告 « 宴席节约服务规范草案 »并列出多项节约新规，包括提倡设立“专业点菜师“且“不宜设置最低消费”等。同时，中国官网辟谣称，制止餐饮浪费是因粮食危机来临的说法是“谣言别轻信“。

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据中国官媒11号报道，习近平指示，尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，他特别指出，中国的餐饮浪费现象“触目惊心”。这番讲话立即在掀起餐饮业制止浪费热潮，中国各地出台的对策层出不穷：包括点菜量与就餐者人数N—1；饭前称体重，根据体重点菜；号召检举浪费行为，鼓励吃生菜；网络直播大胃王节目也被叫停……商务部为配合习近平的号召，在其官网上公告 由中国商务部服贸司和中国烹饪协会起草的« 宴席节约服务规范草案 »并提出具体实施方法，开篇即点明“为贯彻落实中国国家主席习近平关于坚决制止餐饮浪费行为的指示精神”。

草案提到，餐饮服务单位应在宴席菜单备注单个菜品重量，对服务生进行点菜培训，对每个宴席套餐提出食用人数的建议，并提倡设立“专业点菜师”。餐饮服务人员在推荐或介绍菜品时，应主动告知顾客菜品重量，明确提示适度点餐、反对浪费行为。餐饮服务单位在宴席主持词、祝福语等设计过程中，可加入“节约消费”、“减少浪费”等内容，并主动向顾客宣讲。宴席服务人员应时刻保持倡导节约的正确引导，在介绍或推荐菜品时，严禁诱导顾客超出正常范围的点餐消费。

草案还提到，宴席结束后，餐饮服务单位可对“厉行节约的顾客”给予一定奖励或优惠，比如“发放节约优惠券”等方式适当表扬。

除了中国商务部，中国全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会13日也表示，将透过多种立法、决定等形式，对制止餐饮浪费行为作出具体明确规定。

中国社科院农村发展研究所17日发布的 « 中国农村发展报告2020»预测，到了 « 十四五 »规划末期（约2025年），中国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口。由于正值中共总书记习近平下令制止餐饮浪费之际，这份报告引发外界对中国粮食安全，是否有“粮荒”危机的关注。但官媒新华社21日刊登来自中国互联网联合辟谣平台的文章，指出，“制止餐饮浪费”是因粮食危机来临？是“谣言”别轻信。

中国社会科学院农村发展研究所副所长杜志雄21日指出，中国每年在餐饮上浪费的粮食高达400亿公斤至500亿公斤，相当于目前粮食生产量的6.0%至7.5%。