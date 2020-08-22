习近平抓经济 提长三角一体化发展

继5月提出推动中国经济“内循环”后，中共总书记习近平近日在安徽指示要“扎实推进长三角一体化发展”，“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

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据中央社今天报道，习近平要求加快内循环，力推长三角一体化。习近平在今年5月的中国全国两会期间，提倡推动经济“国内大循环”。外界预期，“内循环”政策将在10月召开的中共第19届五中全会敲定，纳入2021年开始的5年经济蓝图，也就是“第十四个五年规划”（十四五），并由国务院副总理刘鹤领衔推动。

该报道引述新华社今天消息，习近平20日在安徽合肥主持召开“扎实推进长三角一体化发展”座谈会时，再度提及“内循环”计划。据新加坡表示，面对严峻复杂的形势，要更好推动长三角一体化发展，必须深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，率先形成新发展格局，勇当中国科技和产业创新的开路先锋，加快打造改革开放新高地。

习近平称，在当前全球市场萎缩的外部环境下，中国必须集中力量办好自己的事，“发挥国内超大规模市场优势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。习近平要求，长三角区域要发挥人才富集、科技水准高、制造业发达、产业链供应链相对完备和市场潜力大等诸多优势，积极探索形成新发展格局的路径。

习近平说，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演变，更加凸显了加快提高中国科技创新能力的紧迫性。上海和长三角区域不仅要提供优质产品，更要提供高水准科技供给，支撑全国高品质发展。习近平并称，近来，经济全球化遭遇倒流逆风，“越是这样我们越是要高举构建人类命运共同体旗帜，坚定不移维护和引领经济全球化”。

据中央社说，所谓“长三角”，全称为长江三角洲城市群，是指以上海为中心，囊括江苏、安徽、浙江等3省在内的中国东部经济发展较高区域。