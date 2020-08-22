《八佰》解禁 青天白日旗与台湾国歌银幕罕放行

中国抗日电影《八佰》原定于去年7月上映的，但疑因政治问题突遭撤档，直到今年8月21日才正式上映，首日票房报捷，突破1.34亿元人民币。

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据东森新闻今天报道称，延1年终上映！陆片《八佰》首日破5亿，多幕亮“青天白日旗”还听见台湾国歌（三民主义，吾党所宗）。消息说，对于《八佰》的内容，大陆网友的评价两极，有的人认为场面浩大逼真，值得一看；但也有人认为杨惠敏送旗的剧情被淡化，相当可惜。

《八佰》讲述的是1937年淞沪会战时，国军谢晋元团长率领八百壮士死守上海“四行仓库”抵抗日军的历史；同时，女童军杨惠敏冒着生命危险将国旗送往“四行仓库”，激励国军士气的过程，也是故事主轴之一。

该报说采访了几名看完电影的观众，一名在大陆的台湾观众表示，《八佰》的剧情改编令人失望，还是林青霞40多年前演的《八百壮士》更贴近历史。不过，一名北京的观众却认为，电影内容令人心情激动，好几幕看得让人差点哭出来，“当年打鬼子真的不容易！”

大陆网友对《八佰》也有许多讨论，但评价十分两极，有的人认为“电影场面逼真浩大，看完心里有淡淡的哀伤。”“观影记得要带卫生纸，保证男女都落泪。”但也有吐槽“可惜杨惠敏送国旗剧情还是被淡化，连升旗都省略了。”、“剧情没有贴近真实历史，删改太多。”

据东森新闻指，不过，《八佰》中最受大家关注的，还是“青天白日满地红”的中华民国国旗到底有没有被展示出来？据看完电影的观众表示，旗帜虽然没有在电影中频繁被展示，但有好几幕的确都出现了，能看见旗上的“青天白日满地红”，且在升旗的那一幕中，竟然还听见国歌（三民主义，吾党所宗）的配乐。