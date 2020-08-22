加密货币资产 或成中国资金外流新途径

根据区块链分析公司Chainalysis日前发布的研究指出，中国经济在美中贸易战及人民币贬值等不同程度的冲击下，过去一年，逾500亿美元的加密货币资产自中国汇出。不过，Chainalysis也表示，中国汇出的加密货币资产并非全部都属资本外逃。

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据中央社今天报道，研究指过去一年，1.4兆加密货币资产自中国汇出。

该报道引述美国自由亚洲电台稍早消息，中国严格管制外汇，每年每人换汇上限为5万美元，而据Chainalysis的最新研究，过去12个月，约有500亿美元的加密货币资产汇出中国，显示中国有投资者正在规避当局的外汇管制。根据Chainalysis于20日发布的研究指出，这个现象可能与中国投资者藉加密货币进行资本外逃有关。

据Chainalysis的研究说，在巨量加密货币资产自中国汇出的同时，价值逾180亿美元、被视为“加密货币中的法定稳定币”的Tether从东亚地区转移到其他地区；而东亚地区投资者使用的稳定币中有93%是Tether。

报道称，Chainalysis指出，Tether和美元挂钩，用户得以藉抛售而换取法定货币，加上不至于大幅贬值的特性，让Tether对资本外逃特别有用，而中国最近的经济情况可能让投资者藉加密货币撤出一些资本。

据中央社，不过Chainalysis也表示，中国汇出的加密货币资产并非全部都属资本外逃，部分加密货币资产流出中国的活动可能是“矿工”将加密货币转换为Tether，并汇至国外交易所所致，或是东亚投资者趁著加密货币价格波动，将加密货币转移至国际交易所交易。