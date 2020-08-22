日本将全面解禁外国人再入境

为了推进防止新型冠状病毒感染的边境防疫政策，目前日本政府禁止146个国家和地区的人员人境，对于永住者和持有留学生签证等长期在留资格的外国人，一旦出境后，如果没有亲属的丧葬和生孩子等特殊情况，不能再入境日本，据多方消息透露，日本政府现在基本决定从9月1日期全面解禁持有日本在留资格的外国人的再入境。

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由于在日外国留学生和日本所需要的劳动力技能实习生、在日本企业工作的外国人希望回到日本的呼声很高，日本高等教育设施和企业等也希望所属外国人能够再来日本，日本政府研究缓和限制外国人再入境的政策。从9月开始，以进行核酸检查等为条件，对于拥有在留资格的外国人的再入境将全面解禁。

为抑止新型冠状病毒传播，日本政府曾在4月1日决定，日本拒绝入境的国家和地区增加51个，其中包括美国、中国和韩国等。对于这51个国家来说，禁止入境措施以4月3日0时为分水岭，不过从8月5日开始，在4月3日以前从日本出境的、持有在日本有效在留资格的外国人，也可以进入日本了，而从9月1日开始，现在在国外的持有日本在留资格的外国人，只有符合一定的条件，都可以再入境。

但是也必须和日本人一样，要接受核酸检测并在旅店内隔离14天。

在8月份之内，日本将允许拿日本国费奖学金的留学生首先再入境。

日本政府还在7月已经决定，将缓和与16个国家和地区之间商贸人员往来的限制，这16个国家和地区为越南、泰国、澳大利亚和新西兰、中国大陆、韩国、台湾、柬埔寨、新加坡、香港、澳门、文莱、马来西亚、缅甸、蒙古和老挝，与越南等国之间的商贸人员的重新往来已经开始。