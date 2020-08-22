李克强重庆探灾 中国三大官媒不报道

中共北戴河会议结束后，有香港评论认为习李内斗传闻再起。而中国国务院总理李克强20日赴水患重灾区重庆市勘灾，人民日报、中央电视台、新华社等三大官媒迄今只字未提，中央社指颇不寻常。

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据中央社今天报道，李克强赴重庆勘灾，中国三大官媒只字未提。中国国务院总理李克强20日前往长江水患重灾区重庆勘灾。官方照片显示，李克强身着简便衬衫、西装裤，脚穿雨鞋，走进满是泥泞的受灾村落。中共总书记习近平18日赴安徽勘灾，陆媒均循例大幅报导置顶，但李克强20日赴重庆勘灾，仅有部分陆媒转发国务院辖下的“中国政府网”报导。

中央社说，翻查人民日报、中央电视台、新华社等中国三大官媒的“国家领导人报导”栏目，迄今对李克强勘灾一事只字未提，颇不寻常。

据“中国政府网”发布影片、照片显示，李克强穿着雨鞋踩在泥泞中探询灾情，关切灾民收成与生活，展现十足亲民形象，获得大陆网友一致好评，称他是“人民的好总理”。相形之下，习近平则是穿着皮鞋走访安徽已恢复耕作的田地、重整后的社区街道，事后还被眼尖网友发现他前往民宅慰问一名抱着孩子的女性灾民，疑是当地公安局副大队长装扮。

该报道称，香港明报“中国评论”专栏，19日发出题为“党内谁在反习？”的评论称，北戴河会议结束后，隐身17天的习近平首度露面，不在北京，而是到安徽视察，“未知习近平此行是‘深入虎穴’呢，抑或辟谣？”评论称，安徽是中共前领导人胡锦涛的祖籍地，也是李克强和现任全国政协主席汪洋的故乡。在今年北戴河休假期间，外界就传出党内有势力“倒习”，其中李克强就被点名为代表人物之一。

中央社引述本台稍早分析文章认为，习李二人近期公开言论虽常有不一致，但未有公开言论指李克强“倒习”，明报“中国评论”引述的“外界”不知所指是谁。文章并引述香港中文大学中国研究中心客座教授林和立形容，明报相关专栏文章只是煽情，因为李克强自知无力“反习”，“倒习”代表人物之说不可信

中央社说，香港时事评论员刘锐绍则对法广分析，习近平已经开始重用现任国务院副总理胡春华，显然是为李克强在2023年下台作准备。李克强近期已采取自保行动，利用“中国政府网”突出自己有所作为，既保现在，也要保日后不被秋后算帐。