杨洁篪邻国行 习近平年内访韩或无定

韩国青瓦台国家安保室室长徐薰22日在釜山会晤到访的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，会晤持续4个小时左右，双方在会上就韩半岛局势交换意见。消息没有提及杨洁篪是否前往首尔会见韩国总统文在寅，在会谈前，对于中国国家主席习近平年内是否可能访韩的提问，杨洁篪没有做出回答。此前多家消息聚焦杨洁篪为习近平访问议题前瞻铺垫。杨洁篪抵达韩国前对新加坡进行了访问。

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据韩联社今天报道，韩国国安首长徐薰会晤中共中央政治局委员杨洁篪。杨洁篪是疫情发生以来首位访韩的中国高官，他此次应徐薰之邀到访。当天会晤在釜山威斯丁朝鲜酒店进行，从上午9时29分起至下午1时34分结束。之后双方共进午餐。双方在此次会晤中或就韩中联防联控、加强高层交流、韩中日领导人会议举办事宜、韩半岛及国际局势等各自关切交换意见。

在会谈结束后，徐薰对媒体表示，双方就各方面的主题充分广泛地进行了交流，这是一场非常有益的对话。杨洁篪也表示今天展开了非常充分良好的对话。在会谈前，对于中国国家主席习近平年内是否可能访韩的提问，杨洁篪没有做出回答。

稍早，韩联社指韩国青瓦台国家安保室室长徐薰将于22日在釜山会晤到访的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪并共进午餐，就半岛局势等事宜进行讨论。

据悉，徐薰和杨洁篪还将在会上就韩中联防联控、加强高层交流、韩半岛及国际局势等各自关切交换意见。双方还有望讨论中国国家主席习近平访韩事宜，引发关注。

韩中两国原计划上半年促成习近平访韩，但因新冠疫情推迟至今。据青瓦台核心官员透露，习近平访韩也是这次会谈的主要议题之一，两国其间始终就争取在疫情趋稳、条件成熟的适当时机促成此访保持协商。

消息称，8月21日，在釜山金海国际机场，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪抵韩，开启为期两天的访韩之旅。杨洁篪应青瓦台国家安保室室长徐薰之邀访韩，此行是他继2018年7月之后时隔两年多再次到访。