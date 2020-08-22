民调：民主派支持者更反对议员延任 钟庭耀：未有主流意见 日后结果或有变

泛民主派议员应否留任因推迟选举而留任立法会一年的争议持续，社会意见纷纭，香港民意研究所一项民调显示，随机抽样电话民调的受访者中，反对议员留任的有41%，支持留任的有37%，回答「一半半」的更高达16%；若以政治立场划分，有63%的民主派支持者反对议员留任，支持的只有20%。结果显示，民主派人士较整体市民更反对议员留任。

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不过，进行民调的香港民研主席兼行政总裁钟庭耀昨(21日)午公布结果时指出，上述结果有些微受抗争派人士动员影响，因为民研发现，抗争派近日不断在网上呼吁支持者参加民调，结果有七千多人新增为「意见群组」成员，而有关人士是倾向不希望民主派留任。他形容，受动员者的情绪人数很大，理性思考不足。再加上随机描样的电话调查结果显示，未有过半受访者反对议员留任，相对多人在中间未有决定，无主流意见，他认为，受访者在了解去留的后果后，民调结果或有不同。

香港民研在本星期头四日以网上问卷调查及电话随机抽样形式进行调查，发现网上意见群组调查有6.3万人次响应，但当中大部分是重复填写、不合资格和未有完成问卷的样本，扣除后余下2.69万个成功响应，而电话访问则有一千人。

意见群组调查经加权调整后发现，整体受访者中，有47%反对议员留任，35%支持，两者均不过半。若按政治取向划分，自称「民主派」支持者中，63%受访者表示反对延任，支持留任的只有20%，表示「一半半」的有13%。至于「非民主派」支持者中，亦有31%人反对议员留任，50%支持，而表示「一半半」的有17%。

已表明会在下月以民调定去留的民主党，其主席胡志伟表示，现时仍未决定用什么「门坎」、达到哪个民调比率定去留，稍后会与民研专家及民主派商讨，在民调展开前订明去留准则，以免民主党派为事件分裂，堕入争拗不止的漩涡。

倾向留守议会的公民党党魁杨岳桥表示，民调显示，整体受访者对议员去留没有绝大多数的倾向，尤其有16%受访者对去留表示「一半半」，即有一定数量的市民未有决定，该党会多花时间解说。

倾向抵制的议会阵线朱凯廸则认为，民调显示民主派支持者明显倾向「抵制」，至于下月的民调，他认为只应看民主派支持者的意见，以获取支持者的授权。