港高官指和平游行令港府暂缓送中条例 网民轰港府欲篡改历史

劳工及福利局局长罗致光在访问中表示，港府暂缓修订逃犯条例(俗称送中条例)的工作，是因为去年6月9日的百万人上街游行，与6月12日的立法会冲击无关，更打趣港人以为暴力令政府退让是一种迷信；自言与特首林郑月娥是工作上的朋友的他又说，认识林郑月娥多年，而人都是会变的，发觉权力对他们的负面影响很大。

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不过，罗智光的暂缓修例与冲击立法会无关论一出，在网上便引起诸多质疑和责难，指他视市民为白痴或失忆，更有人质疑港府欲篡改历史。

翻查资料，数以十万甚至约百万人去年6月9日游行，反对送中条例，过程大致和平；但港府当晚宣布，修订草案如期于三天后提交立法会恢复二读辩论。事件激发大批示威者在草案提交当天(即6月12日)包围立法会，引起警民冲突，警方施放多枚催泪弹，立法会无法举行会议，而特首林郑月娥深夜更发表电视讲话，首次把冲击形容为「公然、有组织地发动暴动」，并予以谴责。但三天后(即6月15日)，林郑月娥宣布「暂缓」修例。不过，市民不接受这结果，翌日有约二百万人上街游行。

从事态发展看，港府的暂缓决定似受6月12日的冲击行动影响，但劳福局长罗智光接受香港电台节目《铿锵说》访问时披露，暂缓修例是受6月9日的事所影响，非关12日发生的事。他打趣地说，外界以为冲击立法会、数以百万人游行改变政府的决定，这是「迷信」形成的社会现象，其实，很多时候，政府早已作出决定，只是公布之前刚巧发生了一些事，便被视为有因果关系。

这是港府问责官员首次公开表示，暂缓修例是受6月9日游行影响，不过，罗智光没有解释，若6月9日的游行影响政府暂缓修例，为何政府当晚仍表明三天后如期提交草案上立法会审议？为何要约一星期时间进行所谓的程序？而本台记者早前接触的建制派议员曾表示，直至6月14日，亦不觉得政府有意退让，所以15日宣布暂缓修例时，他们亦感意外。

相反，罗智光只是强调，有人以为反对政府很成功，甚至认为退让是暴力的效果，「我描述这些是迷信」。

港台把访谈内容写成新闻简报后，在网上引起热议，当中，反修例运动期间崛起的「连登」反应更为激烈，几乎是一面倒地指责或揶揄罗智光的说法，指他以为市民失忆，又重贴港府6月9日晚的声明反驳，指该声明俨如向港人宣战；另有人质疑罗智光欲藉言论表示港府听取民意，从善如流，是公关手段；而更多人质疑：「港共又想改写历史」，甚至打趣政府新闻处当晚的声明可能很快被删，呼吁大家先行抄录。

另外，由行政长官林郑月娥延揽而由学者变身问责局长的罗致光，在访问中谈及二人关系时说，两人认识数十年，而对方由署长一路擢升，至成为政务司和特首，当然是会有变化的，「权力对我们的负面影响很大，……当你的权力越大，你会忽略部分事情，包括自己的感觉，尤其是良好感觉，这往往是因为你在某个位置才有。(到了某个位置)，很多时候，其他人开始不再跟你拗(即争辩)，你就反而应该惊」。

政界不少人指林郑月娥精英心态严重，刚愎自用，不愿听取他人意见。

性好争辩的罗智光，以读书时智商160见称，但他在访问中承认，推出禁止堂食作为防控武汉肺炎疫情时，「无想过咁多人在户外工作」，亦无人提及清洁工的问题，结果限制令推行首日遇上大雨。传媒报道可见，不少市民捧着饭盒在街上或站或坐地进食，其中更有人跪在地上，吃放在壆上的饭盒；其后一场大雨，令这些劳动人民更形狼狈，舆论大噪下，港府急忙开放小区会堂，让市民入内吃饭，但又同时警告一些开放地方予市民午膳的教会和酒店。

而事后在节目中被问及时，罗智光表示，「我不会用内疚去形容，只会觉得自己点解谂唔到(如此多人在户外工作)。