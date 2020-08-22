澳报告指中国设600网站招科技人才 外交部否认

一个有美国资金的澳洲智库的报告指出，中国已在海外成立六百个招聘站，为「千人计划」等招揽计划搜罗科研人才，目标以美国为主，但亦遍布五眼联盟成员国和德法等国。报告更披露，招聘站招揽的人才涉及不当行为。不过，中国外交部指报告颠倒黑白、荒谬至极。

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美国《华尔街日报》引述澳洲政府辖下的澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）发布的报告指称，这些为中国吸纳海外科技人才的招聘站，自2006年设立，近年数目大增，这从近两成招聘站是自2018年起成立可见。各国招聘站中以美国数量最多，占四份之一。

报告指出，有关招聘站并非纯为中国的中央政策服务，事实上，中国各地方政府进行的招揽计划所招揽的人数，最少是国家级计划的七倍。

运作方面，报告指，中国官员通常会将招聘站的营运外包给当地的同乡、商业、专业和校友类组织，以及科技和教育公司等，能成功为招聘站招徕一名人才的当地组织，可获2.9万美元酬金。此外，招聘站更会与中国国家外国专家局和中央统战部协作，组织外国科学家访问中国，并为军方的科学家招募活动提供支持。

报告又引述电动车生产商特斯拉（Tesla）华裔前工程师曹光植（Guangzhi Cao音译）的个案为例指出当中可能涉及的不当合作方式。特斯拉去年指控曹光植盗窃自动驾驶汽车的机密技术，然后突然辞职加入中国的小鹏汽车公司，并将偷来的原始码交予该公司。报告续称，曹在美国的大学攻读期间成立「温州博士生协会」，其后与温州统战部合作，进行人才招聘，协会成员包括来自谷哥、苹果等顶级科技公司的工程师。

中国外交部发言人赵立坚昨(21日)午批评该报告颠倒黑白、荒谬至极。他又说，发表报告的澳洲战略政策研究所，长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，是反华势力的「急先锋」。