中国网络世界第一大国 仅直播过5亿半 网管或难

近年中国的网络直播产业蓬勃发展，在疫情期间更因社交活动减少、带货风潮，让使用者规模大幅成长。据统计，使用直播平台的人数超过5.6亿人，占中国网络使用者的62%。专家指部分网络直播平台所发布的内容存在明显失真的现象，对网络直播平台内容进行规范管理已刻不容缓。中国国家网信办等多个部门，已经针对网络直播产业展开专项整治。

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据中央社今天报道称，中国直播用户超过5.6亿人，占整体网络使用者62%。该报道引据中国官媒光明日报今天指出，中国的直播产业经历萌芽期、爆发期，也有平稳期，总体来看，直播产业的发展稳步向前。

据光明日报引述业内人士的观察指出，中国最早的网络直播起源于2005年，多以秀场直播，也就是唱歌、跳舞的聊天室为主。2014年以来，随着网络与人工智能技术高速发展，直播产业迎来了发展最为迅速的时期，无论是游戏、音乐、教育还是美食，多样性的直播形式扩展了产业的边界。

根据中国互联网络信息中心发布第45次“中国互联网路发展状况统计报告”资料显示，截至2020年3月，中国网络直播使用者规模达5.6亿人，占整体网络使用者的62%，其中泛娱乐直播类别的使用者规模超过1.5亿人。此外，这份资料也提到，预计在2020年，中国企业直播服务领域的市场规模将突破人民币50亿元。到2024年，市场规模将达191.29亿元。

不过该报也指出，因为进入直播产业的门槛较低，因此也存在大量良莠不齐的现象。

据该报引述南京大学长三角文化产业发展研究院研究员郭新茹表示，在数位经济技术的推动下，中国网络直播平台发展快速、泛娱乐化，吸引愈来愈多的用户，而经济利益、社会名望的诱惑也使部分网络直播平台所发布的内容存在明显失真的现象，对网络直播平台内容进行规范管理已刻不容缓。该报还指出，中国国家网信办等多个部门，已经针对网络直播产业展开专项整治，两个月来，依法处置158款违法、违规的直播平台，督办38起涉及直播的重点案件，同时督促平台清理有害帐号及资讯，封禁违法、违规的网络主播，厘清直播打赏作为平台和主播履行服务合约的法律性质。