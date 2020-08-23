二万港人反修例一年内移民 学者忧国安法令情况更差 澳洲放宽港人签证率先生效成拉力

香港的反修例运动由去年6月开始，而港府数据显示，由当时至今年年中的一年内，香港有20900名居民移出，加上同期由中国大陆移入的人数大减五成，以致净迁移人数大降至1200人。社会学者叶兆辉指出，香港正面对人口迅速老化及人才流出的双重打击，政治情况和经济不景把年青人推出去，而港区国安法更令港人忧虑自由和法治不再，驱使更多人思考移民问题，港府必须正视。

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移民除了推力，还有拉力，多国已因应港区国安法宣布放宽港人的居留条件，当中，澳洲率先自上星期五(21日)起落实新安排。根据新安排，由7月9日起持有临时毕业生签证或临时技术短缺签证的港人，签证会自动延长至5年；当这些人士期满后通过品格、安全和健康检查后，即可获得永久居留权，受惠人数甩目前至少有13750人。澳洲代理移民部长塔奇昨(22日)在声明中表示，知道香港最近发生的事件，意味很多人才希望留在或移居到好像澳洲一样自由及民主的国家，新安排将吸引那些能为澳洲人创造就业及机会的人。

港府最新数据显示，香港在2019年年中到今年年中，人口自然增长为600人；净迁移人数（即流入人口减流出人口）。为1200人，其中，20900人为香港居民的净移出，22100人是由中国大陆发出的单程证持有人移入香港的人数，有关大陆新移民人数因为武汉肺炎较之前一年同期大减五成。

香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉在港台节目《香港家书》中表示，1200人的净迁移人数，较早年有过万净迁移人数大跌。此外，由于人口老化，相信未来死亡人数会递增，很可能在下个年度便会超过出生数目，令香港像2000年的日本般进入人口减少的阶段。他预期，香港正面对人口迅速老化和人才流出的双重打击，将不利香港。

他指出，在去年的社会运动中，警方与年轻人都处于一个非常难堪和困难的处境，可惜港府没有恰当、有效地处理整个状况而造成的混乱和纷争。眼下，港区国安法亦令港人忧虑香港赖以成功的法治基石、司法独立以及言论自由会消。

他总结道，香港的政治情况、社会分裂、经济不景等因素「会将年轻人推出去」；再加上一些国家最近放宽港人移民的条件，亦会对年轻人产生很大拉力。他相信，来年的移民人数会持续上升，呼吁港府需为年轻人提供留港的动力，并小心处理国安法在港落实，释除市民的顾虑。他强调，保留专才与吸纳人才是香港重要的生存之道。