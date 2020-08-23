前驻美大使周文重告诫美国：不应把中国视为第二个苏联

中国前驻美国大使周文重19日接受中国央视采访，指中国没有军事集团，和冷战时期前苏联的做法完全不同，美国不应该把中国看成第二个前苏联。至于中美之间是否还能再回到以前平静的状态，周文重认为不可能了，主要原因是美国对中国的看法变了，这是一个最大的变化，美国不再把中国当成合作伙伴， 而是一个对手、政治敌手。

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据联合早报今天引述中国官方消息，中国前驻美大使周文重受访时表示，中国没有军事集团，和冷战时期前苏联的做法完全不同，美国不应该把中国看成第二个前苏联。

该报道引述中国央视22日消息，周文重19日接受央视采访时和记者谈及中国驻美国休斯敦总领馆关闭一事。他会议说，自己1978年年底被派往美国，那时中国在美国休斯敦只有联络处，不久中国已故领导人邓小平访美，中美关系正常化，联络处随即转成使馆。当时主要的工作责任，是打开中美关系，推进中美关系的正常化。

谈及中美关系，周文重被问及，两国关系不太融洽的时候，找到共同利益的是否还有可能。他认为有可能，因为共同利益实际上就是共同发展，中国的新型大国关系里面说的很清楚，不冲突、不对抗，这就是共同利益。应该互相尊重、合作共赢。如果能做到，这是对双方最有利的。

据该报道，被问及中美之间未来最舒服、最合适的相处方式是什么，周文重回答说，美国的问题和挑战是，学会怎么和一个发展中的和平崛起的中国相处。中国一直强调不会取代和挑战美国，美国得听得进去。而且中国没有军事集团，和冷战时期前苏联的做法完全不同，美国不应该把中国看成第二个前苏联。