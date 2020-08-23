央视报李克强对中国经济乐观 指今年可正增长

中国总理李克强在重庆考察时表示，从近几个月的宏观运行情况看，做好六稳落实六保任务取得积极成效，今年保住上亿市场主体，完成新增城镇就业900万人以上的任务，全年经济可以实现正增长，要继续努力，同时应对好发展中的不确定因素。中国央视报道了李克强的讲话，稍早媒体关注中国3大官媒未报李克强勘灾消息。

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据路透社今天报道称，李克强称中国全年经济可以实现正增长，要应对好发展中的不确定因素。

据中央人民广播电台周日消息说，李克强表示，不仅要减税降费，还要进一步降门槛，更大激发市场主体活力。

另外，李克强在考察重庆京东方(000725.SZ)时强调，西部地区要更大担负起承接东部产业转移的重任，他表示西部有大的回旋余地优势，既要主动承接东部产业转移，又要敢于参与国际竞争。

路透社说，中国公布的二季度GDP同比增长3.2%，远超市场预期。7月底召开的中央政治局会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。