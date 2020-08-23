安倍成为日本战后连任时间最长的首相

到8月23日，日本首相安倍晋三自第二届内阁成立以来的连续在任天数达到2798日，与其外祖父岸信介的弟弟，外叔公佐藤荣作并列，到24日就超过了佐藤荣作排名第一。

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安倍在2012年12再次担任日本首相以后，在经济政策上推出“安倍经济学”，使日本迎来一个相当长的经济景气时期，从2012年12月开始的经济扩张期在2018年10月结束，持续时间为71个月，为战后第二长。

在外交上安倍和美国总统特朗普建立了紧密的个人信赖关系，也大幅度改善了日中关系，并在2018年10月实现了时隔7年的日本现任首相访华。但是在在朝鲜绑架日本人问题和与俄罗斯的有关归还北方四岛领土谈判上未见具体进展。

2015年安倍政权改变了宪法解释，使承认日本可以集体自卫权的安保关联法案成立。

在国政选举上，安倍率领自民党和公明党合作，连续5次取得国政选举胜利，建立了“安倍一强”体质。

但是在围绕学校法人“森友学园”，曝出财务省篡改公文事件，被指公物私用的“赏樱会”在事件，与首相官邸关系亲近的东京高等检察厅前检察长黑川弘务因打麻将赌博问题辞职。等，安倍受到了严厉追究。

最近由于治理新冠病毒蔓延不利，2020年二季度（4至6月）实际国内生产总值大幅下挫等支持大降，而有关其健康不佳的传闻更是使安倍政权的根基松动。