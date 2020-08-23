抖音微信上大声确定起诉特朗普政府 说明天递状子

一建筑前有抖音标识的指示牌

中国科技巨头字节跳动周日发布声明，将于美国时间8月24日（北京时间8月25日）正式起诉特朗普政府。该公司微信公众号上的声明称，“近一年来我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们提所出的顾虑提供解决方案，但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。”据消息说，TikTok的法律挑战无法让字节跳动免于被迫分割出售TikTok。路透社消息未提美国诉讼法庭与抖音聘用律师细节。

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据路透社今天报道称，字节跳动称将于美国时间8月24日正式起诉特朗普政府。据字节跳动表示，为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，公司宣布正式通过诉讼维护权益。

报道称，美国总统特朗普先前颁布行政令，禁止受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok的母公司字节跳动进行任何交易。据稍早路透独家报导援引消息人士指出，TikTok准备最快在下周一对此发起法律挑战。特朗普8月14日签署行政令，要求字节跳动在90天内剥离其视频共享应用TikTok在美国的业务，字节跳动在与微软及甲骨文等潜在收购方的协商上已有进展。字节跳动的美国投资人也有可能加入收购。

据消息人士指出，TikTok是针对特朗普于8月6日签署的行政令发起法律挑战，该行政令指示美国商务部长提出涉及字节跳动及其持有利益公司的交易清单，这些将会在45天后被禁止。

根据消息人士的说法，8月6日的行政令是建立在国际紧急经济权力法(IEEPA)之上，TikTok计划主张其合法诉讼程序遭到剥夺。该公司先前已经表示，正在研究各种法律选项，公司员工也准备自行提出诉讼。

据路透社说，TikTok的法律挑战无法让字节跳动免于被迫分割出售TikTok。这是因为这个法律挑战与8月14日下令出售TikTok的行政令无关，TikTok并非司法审查的对象。不过这个举动显示，字节跳动将动用所有法律资源，试图避免TikTok的交易协商变成被迫火速出售资产。