抖音欲与美国政府打官司 美官方或未要求联邦法官拒受诉讼

美国总统特朗普先前颁布行政令，禁止受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok的母公司字节跳动进行任何交易，路透社与法新社均引述消息人士指出，TikTok准备最快明天下周一对此发起法律挑战。中国企业尤其是华为在美国多次兴起诉讼，对美国政府发起法律挑战。美国司法部曾要求美国联邦法院法官拒绝受理华为的司法诉讼，至此没有消息透露，美国司法部是否也要求美国联邦法院法官拒受抖音的指控诉讼。

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据路透社稍早报道，TikTok将就美国禁止交易的行政令发起法律挑战。

特朗普8月14日签署行政令，要求字节跳动在90天内剥离其视频共享应用TikTok在美国的业务，字节跳动在与微软(MSFT.O)及甲骨文(ORCL.N)等潜在收购方的协商上已有进展。字节跳动的美国投资人也有可能加入收购。消息人士指出，TikTok是针对特朗普于8月6日签署的行政令发起法律挑战，该行政令指示美国商务部长提出涉及字节跳动及其持有利益公司的交易清单，这些将会在45天后被禁止。

路透社根据消息人士的说法，8月6日的行政令是建立在国际紧急经济权力法(IEEPA)之上，TikTok计划主张其合法诉讼程序遭到剥夺。该公司先前已经表示，正在研究各种法律选项，公司员工也准备自行提出诉讼。

该报道说，在正式提起诉讼之前，消息人士要求匿名，字节跳动不予置评，一名白宫发言人亦不做评论。

TikTok的法律挑战无法让字节跳动免于被迫分割出售TikTok。这是因为这个法律挑战与8月14日下令出售TikTok的行政令无关，TikTok并非司法审查的对象。据该报道说，不过这个举动显示，字节跳动正准备动用所有法律资源，试图避免TikTok的交易协商变成被迫火速出售资产。

本台稍早报道，美国司法部去年7月曾要求联邦法官拒绝受理中国华为在美国起诉美国政府的诉讼案。华为在美国发起多个起诉美国政府的诉讼。其中华为在德克萨斯州诉讼案中向2019年美国国防授权法，禁止联邦机构购买华为设备的部分发起了挑战。据华为声称美国国会滥用权力，在没有举行听证会或审判的情况下就对该公司实施制裁。华为要求将法律中针对其设备的部分宣布为违宪。该公司表示，这项法律违反了宪法中禁止立法机关对个体进行处罚的规定。

2020年2月，美国德克萨斯州的法官做出裁决，驳回华为对该项美国法律提起的违宪诉讼。