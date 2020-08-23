收紧：公务员试用期内因参与公众活动被捕即解雇 特首否认未审先判 团体意见分歧

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

港区国安法推出后又一收紧措施，作为最大雇主的香港政府日前发出指引，订明公务员在试用期间若参与非法公众活动而被捕或被起诉，便须实时解雇。有关规定，与现时公务员条例更紧，且违反香港无罪推论的前提，但特首林郑月娥支持新规定，甚至是有关员工的网上言论亦在观察范围内，否认存在「未审先判」。

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公务员团体对新规例意见分歧，在去年反对修订逃犯条例风波期间成立的新公务员工会，其主席颜武周批评港府的「一刀切」做法有欠公平，有未审先判之嫌；公务员工会联合会总干事梁筹庭亦认为，参与非法活动即解雇是过于严苛，忧虑长远影响市民加入政府的意欲。不过，政府人员协会等四个公务员团体发表联合声明，支持政府新做法，认为新规定符合港区国安法和公务员守则。

过去，若有公务员涉嫌违法而遭起诉并经法庭定罪，不一定解雇，而是经过部门聆讯后再作出处分，而在去年的反对修订逃犯条例运动期间，有多名公务员参与，部分人更被捕，当中包括纪律部队成员。但公务员事务局据报在上周向不同部门发出信件，称公众期望公务员必须守法，不能参与任何非法活动，亦不能支持或参与任何可能扰乱公众秩序或影响政府运作的活动，当局对此须采取「零容忍」的态度。信函续称，公众亦难以接受有参与或怀疑参与非法行为的公务员重返岗位，不能接受任何人员在被捕及受调查期间担任公职，因此建议各部门对被捕或检控时，按《公务员事务规例》采取实时措施，将其立即解雇。至于被捕但未被起诉者，主管可按证据及法律意见解雇。

新规定只针对参与非法公众活动，并未提及因其他罪行而被捕或检控者。事实上，反修例期间，有警员被指执法过程中违法，但仍能按过往惯例处理。

特首林郑月娥上周二(18日)解释，公务员是公职人员，根据香港《国安法》第6条，所有公职人员必需拥护《基本法》及效忠特区，因此，政府对公务员要求非常高，须考虑其工作和各方面的表现，既包括专业知识及行为操守，亦包括其在网页上的言论，若相关人士的言行令雇主对有关人士有负面看法，特区政府作为雇主，是有「大条道理不再聘用」，不存在「未审先判」。

公务员的试用期一般为三年，新规定只针对试用期者，林郑月娥指出，现行机制很难去解雇正式的公务员，因此试用期的观察非常重要。

新公务员工会主席颜武周向《香港01》表示，现时不少反修例案件的被告经审讯后无罪获释，若只因在现场出现并被捕便失去工作，并不公平。他又说，现时公务员只会因为涉及职权利益而犯案才会实时停职，但新措施一刀切地令试用期的公务员触及非法公众活动便解雇，质疑是否公平，认为应先待审判结果出来才处理。

不过，政府人员协会、香港公务员总工会、国家行政学院香港同学会，以及香港特区政府公务人员联会21日发表联合声明，支持港府新规例。声明认为，有关做法符合《基本法》、港区国安法及公务员守则，而公务员亦须坚守法治，并对在任行政长官及政府完全忠诚。若公务员试用期间的言行令政府对其产生负面看法而不再聘用，属正常的雇佣关系。