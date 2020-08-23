汕尾武肺新疫情料源自香港 学者吁为免检人员重新检测

深圳一名超级市场员工返回汕尾陆丰后触发5人感染武汉肺炎，广东省病毒溯源后发现，该等病毒基因序列与香港流行毒株的病毒相似率达到99.99%，应属同源。香港专家相信，广东这一波疫情有可能由香港输出，呼吁港府为现时因为便利中港和澳门经济和交往而获得免检的33类人士安排病毒检测。

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在这波由陆丰开始的疫情中，广东省发现，截至昨(22日)晨8时，共有一宗确诊和8宗无症状感染，其中，汕尾5宗，深圳3宗，打破该省连续107天没有本地个案的纪录。广东省疾控中心主任邓惠鸿在发布会上表示，由于确诊者在深圳返回陆丰的公共交通工具上全程戴上口罩，大大减低了传播风险，加上在萌芽时被发现，相信此次疫情总体可控，扩散蔓延或传播到其他地市的可能性较低，有信心零星个案不会影响学校如期开学。

广东省卫健委今(23日)早发布数字，昨日一天内确诊的两宗病例，均由境外输入，没有本地个案。该省累计有1727宗新冠病例，当中约两成(331宗)属输入个案。

广东省卫健委昨日举行记者会，主任段宇飞指出，深圳盒马鲜生超市女员工本月14日返回汕尾陆丰乡下后确诊感染新冠病毒，监察其密切接触者后发现，她的8名同事或亲属成为无症状感染者。在追查病毒源头过程中，对五个汕尾感染个案的鼻咽拭子样本进行病毒全基因组三代序列测定和分析，发现这五例的病毒基因序列，属于香港本地流行的「HK1」分支，与香港流行毒株同源率达到99.99%。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇和港大感染及传染病中心总监何柏良均表示，从流行病学分析，这次广东疫情较大机会由香港输出，因为香港疫情持续两个月，中国内地则很长时间没有本地个案。但何补充，现时无法得知病毒如何传播给该超市女职员，呼吁当局为三十多类的豁免检疫人士进行病毒检测，否则会危害内地的疫情。

不过，香港卫生防护中心只表示，会协助广东追查潜在的接触者及安排测试。

陆丰疫情的病毒毒株与「HK1」分支同源，事实上，「HK1」群组属输入病例。根据袁国勇团队早前发布的研究成果，香港第三波疫情的18宗输入个案和32宗本地个案中，九成本地个案为「HK1」群组，属于GR病毒株，患者病毒基因与菲律宾输入个案最相似；另有3个本地家庭群组被称为「HK2」群组，基因与哈萨克斯坦输入个案最类似。