特朗普或称与中国全脱钩 不跟中国做生意

美国总统特朗普昨夜今晨接受美国电视采访时，或称美国没有必要与中国做生意。特朗普并说，如果中国对美国不好，就与中国脱钩。

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据华尔街日报引述路透社消息报道称，特朗普说中美可以“脱钩”，不跟中国做生意。

美国总统特朗普星期天接受福克斯新闻采访时，提出了美国经济与中国脱钩的可能性。中国是美国商品的主要买家。据该报道，在一段视频节选中，特朗普最初告诉记者史蒂夫·希尔顿，“我们没有必要”与中国做生意，后来谈到脱钩时说：“如果他们（中国）对我们不好，我肯定会那样做。”

该报道称，在今年1月达成部分第一阶段贸易协议之前，特朗普与中国展开了一场高风险的贸易战。此后，特朗普关闭了第二阶段谈判的大门，称他对北京处理疫情的方式感到不满。今年6月，美国财政部长史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)曾表示，如果不允许美国企业在中国市场中公平竞争，那么美国和中国经济将会脱钩。

据该报道，特朗普继续指责拜登：拜登对中国的缓和及支持，让中国不仅偷走了美国的就业机会，而且超越了我们的国家，成为世界上最大的制造国。国际货币基金组织(IMF)预计，按购买力平价计算，到2024年中国经济规模将比美国大56%。

据该报道称，那么，拜登将对此做些什么呢?在概述他对中国的计划时，拜登说:“对中国的回应方式是，当我们把世界其他国家聚集在一起时……这就是事情开始改变的时候。那就是中国的行为将要改变的时候。”

目前尚没有其他消息来源报道此一信息。