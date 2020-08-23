美国称中国欠偿1.6万亿百年国债 酝酿催还

美国国会参众两院共和党议员相继推出议案，呼吁华盛顿向北京收回108年前由时任中华民国政府发行的近两万亿美元债券的“百年老账”。金融专家和活动人士表示，如果华盛顿奉行“一个中国”的政策，北京就是唯一的主权债务人。

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据自由亚洲报道称，美国议员促北京当局偿还1.6万亿百年国债。该报道引据国际媒体8月22日消息，来自田纳西州的共和党籍国会众议员马克·格林（Mark Green）日前提出了一项决议案，呼吁中国政府偿还超过1.6万亿美元的债务，其中包括拖欠美国主权债务持有者的利息。此前，亚利桑那州国会参议员玛莎·麦克萨利（Martha McSally）和田纳西州国会参议员玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn）在上星期共同提出了一项类似的决议案。

该报道称，这项没有法律约束力的决议案，表达了一些国会议员的意愿；只有行政当局能够对此采取行动。

决议案中所提到的中国政府发行的债券，是由当时的中华民国政府，以黄金作为后盾于1912年发行的债券。但当时的国民政府在1949年因为与中共的内战败退到了台湾。公众关心，要收回这笔“百年老账”是否有法理依据，以及历史中是否有类似先例。

据该报道，金融专家和活动人士均表示，主权债务的追溯期永远不会失效。

观察人士认为，北京长期以来一直坚持要美国奉行“一个中国”的政策，而按照国际法继任国政府应对其前任政府的债务负责。