美国酝酿要求官方只称习总书记

美国国会议员推动一项法案，要求美国政府在官方文件中，禁止官方称呼中国领导人时使用“总统”字眼。美国媒体指中国领导人并不是民选而上。

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据世界日报报道，不是民选！美官员不称“习总统”。

民主党18日通过的新党纲删除“一中”原则的表述，早前一项禁止美国官方文件以“总统”称呼中国领导人习近平的法案再次受到关注。为了避免外界误认为中国领导人是由民选产生，许多高级官员在近期已经开始使用总书记（General Secretary）称呼习近平，而非总统（President）。

该报道说，自由亚洲电台据南华早报消息，共和党籍宾州众议员佩里（Scott Perry）于八月初提出一项法案，禁止美国政府发布的官方文件及通讯中提到中国领导人时使用总统，而应该以中共领导人（head of the Chinese Communist Party）取代。该法案表示，使用总统或主席一词称呼中国领导人，使人误以为中国国家主席就像美国总统一样，是经由民主选举方式产生，是得到人民授权的合法领导人。

据该报道称，中国国家领导人习近平有三个正式头衔，分别为中国共产党中央委员会总书记、中国国家主席、中央军事委员会主席。他在中国被称总书记，对国外多使用总统。

据前美国国防部长办公室中国科科长包士可曾于今年六月投书“国会山报”，强调中国的领导人并非由民选方式选出，不应使用总统头衔称呼。据包士这说，“就美国的官方文件而言，使用习近平其他头衔也许是个好主意，譬如像中国共产党主席。总统这个头衔应该保留给那些由民主国家选出的领导者，他不是其中之一。”