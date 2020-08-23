解放军台湾南北夹击实弹军演

中国唐山海事局发出“冀航警0223”航行警告，宣布自8月24日0时起至9月30日深夜12时止，在渤海海域执行超过一个月的实弹射击活动，期间禁止船舶驶入。美国媒体指解放军南海海域与黄海海域军演，在台湾南北两头展开，彰显震慑意。消息没有报告解放军投入军演的船舰与兵力情况。

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据中央社今天报道，中国再添海上军事活动，渤海24日起进行实弹射击。除渤海海域外，中国官方先前已发布，22日至26日，青岛至连云港以东的海域有大型实弹射击演习。24日至29日，海南岛东南部海域也将进行军事训练活动。

据中国唐山海事局发布的航行警告，这次将以39-24-35N 119-13-44E为基点，半径25公里，正东方向至正南偏西6°、夹角96°的扇形区域内，执行实弹射击活动。该扇形区域的2个顶点座标，分别为39-24-14N 119-28-24E和39-13-13N 119-11-51E，禁止驶入。

消息称，在此之前，中共解放军东部战区发言人、解放军空军大校张春晖曾在13日表示，近日，中共解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，进一步提升多军种联合作战能力。张春晖作上述表示后不久，解放军91208部队、山东省海洋及渔业监督监察总队、青岛市海事局及连云港市海事局等，在21日联合公布，解放军将于22日中午12时开始，至26日中午12时终止，在青岛至连云港以东海域进行大型实弹射击演习，期间禁止船舶进入临时禁航区。

据中国海南海事局21日也宣布，将在8月24日0时起，至29日深夜12时止，于海南岛东南部海域将进行军事训练活动。港媒明报指出，根据公告坐标，军演区域在东沙群岛西南部，并涵盖西沙群岛。

该报道称，张春晖当时并称，“个别大国”在涉台问题上消极动向不断，向“台独”势力发出严重错误信号，严重威胁台海地区和平与稳定。而战区部队组织的巡逻和训练活动，是针对当前台海安全角式和“维护国家主权需要采取的必要动作”。