马英九斥蔡英文卑躬屈膝指控 称总统8年与中国和习近平平起平坐

台湾前总统马英九今天23日出席前行政院长郝柏村追思纪念会前受访表示，他执政8年从未卑躬屈膝，与中国大陆互动都是平等互惠、平起平坐，要求总统蔡英文应先检讨自己。

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据中央社今天报道称，马英九说执政8年从未卑躬屈膝，与陆平起平坐。台湾前总统马英九今天表示，他执政8年从未卑躬屈膝，与中国大陆互动都是平等互惠、平起平坐。反观总统蔡英文在太平岛、冲之鸟礁以及ECFA等议题上，不仅卑躬屈膝，还前倨后恭，他要求蔡总统应先检讨自己。

蔡英文昨天针对马英九批评她把国家推向战争边缘回应指出，受人民托付领导国家的人，千万不能抱持着不切实际的幻想，以为在主权议题上卑躬屈膝，或是对民主价值不吭一声，就能换来所谓的和平。

马英九上午出席前行政院长郝柏村追思纪念会前受访表示，他做了8年总统，也跟中国大陆打交道8年，签署23个协议，都是平等互惠，而他跟中国国家主席习近平在新加坡见面，也都是平起平坐，从未有卑躬屈膝的情况，外媒表示这是中国大陆对于台湾主权问题所做最大的让步。

据马英九说，“我执政8年，从未屈膝过，蔡总统倒是非常多次，应该先检讨自己”。他指出，美国蓬佩奥（Mike Pompeo）在7月13日要台湾遵守南海仲裁的判断，但仲裁是把太平岛看做是一个礁而非岛，外交部不但没有抗议，还表示欢迎，这叫做卑躬屈膝。马英九还表示，台湾渔民到冲之鸟礁附近捕鱼被日本驱赶，蔡政府一声都不吭，这个叫做卑躬屈膝；10年前签ECFA（两岸经济合作架构协议），蔡总统说是糖衣毒药、走向中国，会害死台湾的经济，10年后蔡政府却担心大陆要终止ECFA，特别要陆委会和经济部出来，希望大陆不要终止，这也是卑躬屈膝、前倨后恭。

尚且没有消息报告蔡英文对马英九此番驳斥的回应。