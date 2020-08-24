中国风险增大 富士康等亚企考虑在墨西哥建厂

路透社消息，中美贸易战以及新冠疫情促使企业重新审视全球供应链，富士康（台湾电子公司鸿海集团）以及和硕等企业正考虑将新厂建在墨西哥。

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富士康与和硕是知名代工企业，为苹果等手机厂商提供代工。路透社援引直接了解情况的消息人士表示，富士康有意让这家工厂生产苹果的iPhone。但一位消息人士称，并无迹象显示苹果直接参与这项计划。 富士康可能在今年晚些时候就新厂问题作出最后决定，而后着手有关工作。 苹果发言人则未发表评论。

消息称，这些计划可能在未来数年为墨西哥带来迫切需要的数十亿美元资金。墨西哥是拉美第二大经济体，正面临1930年代大萧条以来最严重的经济衰退。

知情人士称，和硕还在与银行就在墨西哥增设工厂进行初步谈判，该工厂将主要组装芯片和其他电子元件。由于谈判属于机密，这些人士不愿具名。

路透社称，富士康在墨西哥有五家工厂，主要生产电视机和服务器。在该国扩大生产突显出在中美贸易战和新冠疫情肆虐之际，全球供应链将更广泛地逐步转移出中国。

这些计划出台之际，“近岸外包”的想法在华盛顿越来越流行。特朗普政府正在探索财政激励措施，鼓励企业将生产设施从亚洲转移到美国、拉美和加勒比地区。

另一位消息人士说，“该公司（富士康）确实与（墨西哥）政府进行了接触。他并补充表示谈判还处于早期阶段，墨西哥新冠病例不断增加，是进行投资的主要担忧。 富士康在声明中称，尽管它继续扩张全球业务，并且是墨西哥市场的“积极投资者”，但目前没有增加投资的计划。

墨西哥经济部长马尔克斯(Graciela Marquez)7月对路透社表示，墨国已与许多外国企业谈过，希望从亚洲吸引一些业务过来，以获得美加墨自贸协议的实惠。墨西哥也正准备与苹果商谈有关迁移其制造业务的事情。 马尔克斯说她尚未直接与鸿海、和硕、立讯精密谈过。墨国政府的一位高级官员表示，这些公司在有意投资墨西哥的那些企业之列。