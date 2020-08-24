北京再严词反对脱钩 似押注美国大选

针对特朗普周日再提与中国脱钩，中国外交部发言人8.24严词予以反对。尽管政治制度不同，但北京在华盛顿将“中共”与中国人民做区隔后，试图将华盛顿对北京的政策归于“美国个别政客”所为。此举被认为押注美国大选…

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中国外交部发言人赵立坚今天8月24对美国总统特朗普前一天再提与中国脱钩，进行了严厉抨击。特朗普在福克斯Fox News周日播出的采访中表示，“我们没必要”和中国做生意。然后他又谈及脱钩：“就是说，如果我确定他们没有以正确的方式对待我们，我肯定会那样做。”

路透社报道，中国外交部发言人赵立坚周一表示，中美理应以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，而试图通过脱钩解决自身面临的问题，终将进一步损害本国企业和民众的利益。

赵立坚强调称，中美关系面临当前的严重困难，责任完全在于美方。他并说，中国永远不称霸，但从不畏强权。

针对中国企业字节跳动周日发表声明将起诉美国政府，赵立坚表示，中方支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

他并指出，“美国个别政客针对TikTok等特定企业的胡作非为，实质是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。”

美国总统特朗普之前以保护国家安全和美国公民大数据为由，颁布行政令，禁止凡受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok的母公司字节跳动进行任何交易。

中国字节跳动公司正在与微软和甲骨文谈判出售其在美国的分公司TikTok的业务。字节跳动昨天宣布将在8.24周一起诉美国政府。