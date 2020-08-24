字节跳动公司美国投资人讨论收购TikTok

中国字节跳动公司在美国起诉特朗普政府之际，传出该公司的美国投资人正商讨收购TikTok视频平台业务。目前已知有微软和甲骨文与字节跳动展开收购谈判。

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字节跳动公司在美国的投资人正在讨论利用其持股融资收购旗下广受欢迎的短视频应用程序TikTok。这是路透社8月24日引述知情人透露的消息。

美国总统特朗普8月6日颁布行政令，以保护美国的国家安全和美国公民个人信息为由，宣布在45天后，禁止凡受美国司法管辖的任何人或企业与TikTok的母公司字节跳动进行任何交易。

中国字节跳动公司今天在美国提出的诉讼就是针对特朗普于8月6日签署的政令。该公司微信公众号上的声明称，“近一年来我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们提所出的顾虑提供解决方案，但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。”

字节跳动表示，为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，公司宣布正式通过诉讼维护权益。

路透引述消息说，特朗普8月6日的行政令是建立在国际紧急经济权力法(IEEPA)之上，TikTok计划主张其合法诉讼程序遭到剥夺。该公司先前已经表示，正在研究各种法律选项，公司员工也准备自行提出诉讼。

TikTok的法律挑战无法让字节跳动免于被迫分割出售TikTok。这是因为这个法律挑战与8月14日下令出售TikTok的行政令无关，TikTok并非司法审查的对象。不过这个举动显示，字节跳动将动用所有法律资源，试图避免TikTok的交易协商变成被迫火速出售资产。

特朗普8月14日又签署行政令，要求字节跳动在90天内将其视频共享应用TikTok在美国的业务出售给美国企业。字节跳动在与微软及甲骨文等潜在收购方的协商上已有进展。字节跳动的美国投资人也有可能加入收购。