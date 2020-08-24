正式提名争取连任 特朗普：对赢得选举充满信心

美国共和党周一正式提名总统特朗普为总统候选人争取连任。法新社说，尽管特朗普民调仍落后于拜登，特朗普表示，对击败拜登赢得选举“充满信心”。特朗普竞选团队此前公布特朗普十大连任施政政纲，其中一项是中止依赖中国，排在第三位，仅次于就业和对抗疫情。

广告 继续浏览后续

法新社报道，共和党全国代表大会周一在北卡罗来纳州夏洛特市召开。受新冠病毒疫情影响，只有300多名来自50个州的共和党代表到场参加表决，无任何悬念地提名特朗普角逐11月3日的总统大选。特朗普获得1284张党代表票，超过提名所需的1276票。特朗普获提名后表示，“这将是美国历史上最重要的选举”。特朗普说，美国可能走向可怕的方向，或朝更伟大的方向进发。

特朗普希望同他的竞选对手，被他称为“瞌睡虫乔”的拜登形成对比，特朗普在共和党代会第一天就赶到北卡罗来纳州，特朗普表示，我们到此时出于对北卡罗来纳州的尊重。他并提到拜登在被提名的大会上，并没有亲自去威斯康星州的密尔沃基。

特朗普随后在会中发表谈话警告，11月总统大选可能会出现舞弊情事，但他未提出证据。特朗普说：“对手企图窃取这次选举，唯一方法就是舞弊，但我们还是会胜选。”

在北特罗莱纳州夏洛特市揭幕的共和党全国代表大会将一连举行4天，会议主题是《向伟大的美国故事致敬》。

特朗普获提名后，共和党代表大会的焦点会转回首都华盛顿。共和党人将利用这个星期说服美国民众，特朗普值得连任。 新冠疫情与随之而来的经济冲击，让美国民众感到愤怒。现在特朗普民调落后民主党总统候选人拜登一大截。但特朗普坚称他能复制2016年的意外胜选。他还希望共和党全代会能让他的声势应声反弹。

而副总统彭斯也被指为下届副总统人选。彭斯在发表的简短声明中表示，“美国需要特朗普再在白宫任职4年。”

另外这次全代会特朗普一家人也将无所不在。第一夫人梅兰妮 特朗普25日将在白宫玫瑰花园发表演说，特朗普的长子小唐纳、女儿兼顾问伊凡卡等也都将发表助选讲话。 27日特朗普还将在白宫发表全代会最高潮的演说，接受总统候选人提名。力挺的国务卿蓬佩奥也将在正式出访以色列期间，在全代会上发表演说。

特朗普竞选团队此前公布特朗普十大连任施政政纲，其中一项是中止依赖中国，排在第三位，仅次于就业和对抗疫情。特朗普承诺，如果成功连任，今年年底前会研发疫苗，带领美国明年摆脱疫情，回复到正常状态，并将要求中国就允许新冠病毒向全球扩散担负全部责任。同时特朗普将延续他一直提出的“美国优先”政策，会将在中国的100万个制造业工作机会带回美国，并会为回流的相关美国企业提供税务优惠等。