腾讯“掩耳盗铃”WeChat改名WeCom疑逃避美国制裁

腾讯疑为了避免美国的制裁，在事前毫无宣布下将旗下的WeChat改名为WeCom（如图所示）。腾讯还特别指出，使用WeCom一如WeChat般方便。

美国对中国网络企业进行反击，从下月20日起，针对字节跳动的海外影音平台TikTok及腾讯的社交通讯软件WeChat（中文名为微信）实施制裁，禁止美国司法管辖内的个人或实体与腾讯以微信交易。腾讯旗下公司企业微信海外版英文名称近日由“WeChat Work”更名为“WeCom”，大陆传媒猜测此举是为了避过禁令。不过，据港媒引述业内人士认为，更名作用不大，不少大陆网民更怀疑这等于是“换个马甲人家就不认识你了？”

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但无论如何，敏感的股市对腾讯此举却深受欢迎，香港股价在24日早上飙升了大约3.8%。

微信英文版官网已经显示“WeCom”的新名称，苹果和Google应用程式商店亦已调整，可是腾讯在更名前后都没有发出通告，惹来猜测。

2016年，腾讯微信团队推出的企业微信，供商业机构作办公管理用途，沟通与微信相若，与微信消息、小程序、微信支付等互通。企业微信亦是唯一能跟微信互通的商务软件，意味商户通过企业微信可接触达12亿微信用户。

大陆观察者网估计，悄然改名是与美国禁令有关。报道引述天风国际分析师郭明錤指出，美国封杀微信会令iPhone减少对华出货量约下降25至30％；其他Apple配备包括AirPods、iPad、Apple Watch与MacBook的年出货量下降约15％至25％。

“换马甲，国产经典操作！”不少大陆网民都看穿腾讯的玩法，以为换掉名称就没事，“换个马甲就不认识了？”有网民更认为根本不可能逃过美国制裁：“川普（特朗普）：你当我是傻子吗？”“你应该给腾讯市场部营运部咬文嚼字部的鬼才们致敬。”

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨向苹果日报表示，微信做尽方法把App改名也毫无用处，因为WeCom怎样改都是属于腾讯，华府制裁是针对腾讯在美国的业务，并不单止是针对WeChat单一业务：“好似抖音同TikTok，佢（华府）都唔系只针对TikTok，系针对字节跳动喺美国嘅业务。”他又指，美国现正对付阿里巴巴、腾讯，以及百度的云端业务，呼吁用家不要把敏感资料放在中国企业的云端系统。

他解释，WeCom如Slack般，属于B2B的商用版，WeChat则面向B2C市场，由于这类针对B2B市场的软件，美国政府当然不希望中国企业介入美国商业应用，所以才会警告武汉肺炎（Covid-19）疫苗的资料避免放在中国云端系统，“可以看得出（华府）不但要封杀WeChat一般用家，连商业用家都会一起封杀”。

方保侨认为，WeChat Work改名做WeCom，估计是拖延策略，又强调大型跨国企业宝洁（P&G）、周大福、欧莱雅（L’Oréal）、宜家家居（IKEA）、中国银行等都正在使用WeCom，就是要透过商业伙伴向华府施压，用时间换取空间，直至美国大选后国策出现改变后现转机。他说：“有研究指出如果WeChat下架，苹果销量会跌2至3成，大陆用家相信会杯葛不用iPhone。”他相信，腾讯的下一步除了按照美国商务部在限期前出售业务之外，也会与字节跳动一样循法律途径挑战特朗普的行政命令。

彭博社引述多名知情人士指，苹果、沃尔玛、福特汽车等多间跨国企业对美国白宫表示担忧，特朗普政府正私下安抚包括苹果在内的美企，保证即将出台的微信禁令不会影响他们在华交易。

据报道，今年首季，微信的月活跃用户达12亿，是美国人口的逾3.5倍，但WeChat所有海外注册用户约7000万，美国用户数量却不多。