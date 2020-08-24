蔡霞受CNN专访称“中共是世界的威胁” 呼吁各国联手阻止中共渗透

中共中央党校（国家行政学院）日前宣布退休教师蔡霞因“涉政治不当言论”被开除党籍和取消退休待遇。美国有线电视新闻网（CNN）网站8月23日刊登对蔡霞专访内容。她在采访中提出， “中美关系不是两国人民之间的冲突，而是两种制度、两种意识形态的较量和对抗”。

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蔡霞在采访中介绍称，她自去年到美国旅游后，便因新冠疫情被困在美国，不过她因担忧人身安全，拒绝透露她目前在美国的细节情况。她呼吁美国政府加强对北京采取强硬做法，并对中国高阶官员施加制裁。她还期盼国际社会能联手阻止中共渗透国际组织，以及防堵中国领导人习近平的“极权思想”扩散。蔡霞指出，“美国和中国的关系，并非两国人民之间的冲突，而是两套体制和两种意识形态之间的较量和对抗。”她提出，中共的目标，是用自身统治模式“取代美国所代表的现代人类自由民主体制，以及和平、民主、自由和公平的价值和秩序”。

蔡霞在受访中谈到，上周中共中央党校宣布她被开除党籍的声明中，点出三个导致她被开除党籍的主要原因：她今年五月发表批评中国在香港实施国安法的评论；她在此前流出的一段录音中也暗指习近平为“黑帮老大”，并称中共是“政治僵尸”；她还在李文亮过世后连署要求中共给予中国人民言论自由。此外，海外网络日前流传出一段疑似是蔡霞的20分钟讲话，内容主要是批评中共高层，引发关注。

她上月还曾发文，为被指涉贪而遭中共开除党籍的北京华远集团原党委副书记、董事长任志强辩护。蔡霞告诉CNN称，她私下与朋友分享文章和讲话，但她没预期这些内容会在网络上引起轰动，在国内被屏蔽后仍在海外广泛流传。她强调自己被开除党籍后，仍有义务要继续发声。

采访中，蔡霞呼吁国际社会联手阻止中共渗透国际组织，并表态支持美国总统特朗普对华为祭出禁令。蔡霞认为，在中国前领导人胡锦涛当权时，中共能忍受不同的意见。但是习近平接棒后，中共原有的“党内民主”已成虚名。她称，“习近平所强调的是极权以及对共产党中央领导人的完全效忠与遵从。他不允许共产党内有任何反对的声音，并用党规或是贪腐罪名来惩罚那些持有不同意见的人。”

蔡霞指出，习近平的“恐怖统治”并非源于势力强大，反而暴露出他深且的不安全感。“目前中共党内的政治氛围是，下级干部向上司分享讯息时，总是隐藏事实，仅分享上司想听的部分，导致共产党向上呈报的讯息都是错误的，中共领导层在做决策时，也缺乏科学、民主、公开与透明的决策过程。”此外，蔡霞还批评中共在新冠疫情初期隐瞒实际情况，导致现在病毒在全球肆虐。在中美贸易战持续延烧之际，蔡霞也说全球各国不愿再讨好中国，因为他们已看清中国共产党的真面目。

与此同时，蔡霞还详细讲述了她对习近平当权的看法。她透露，其曾于1966年到北京成为文革时期的红卫兵，不过那段时期，她也目睹了文革的恐怖事实，包含文革中凶狠地殴打教师。她说，“我看见当一个社会没有法治时，人民的生活会变得多痛苦。文革时期的回忆在我心中烙下深深的伤痕，从那时起，我也时时警惕自己，中国绝对不能倒退回文革时期的状态。”

不过蔡霞谈到，习近平上台后，他的言论、思想与行为开始有文革的迹象。她称，中国国内目前应该普遍对共产党与习近平的政策走向有很深的不满，不过在习近平的“铁腕统治”下，蔡霞认为中国很难出现任何形式的反抗。

蔡霞指，习近平正带着中国远离开放与改革的道路，但如果中共不进行内部改革，她认为冲突会渐渐累计，有一天所有的冲突会一次爆发，导致中共整个体制崩坏瓦解。虽然习近平不断强调他致力于改革，但蔡霞说，唯一能避免中共在未来瓦解的方式，便是取代习近平。

蔡霞提及，当她2016年替任志强发声时，中共中央要求她停止针对该事件公开发言，不过当时她强调身为一个中国公民，她有权利发表意见。蔡霞说，“党中央告诉我：‘妳首要身份是共产党员，接着才是中国公民。’我当时心想，我宁愿拥有公民的权利，也不要有中共党籍。”她说，“现在我终于感觉自己与中国人民站在同一边。”