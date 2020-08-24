解放军四海域内同时举行军演 1个月内已公布9场演习

中国官方近日宣布将在未来一个月内陆续在渤海、黄海、东海和南海举行军演。分析人士指，这是最近一个多月以来，美中在太平洋西部海域的军事对峙中，中方采取的一次规模最大的军事动作。

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中国多个地方海事局近日几乎同时发布公告，宣布了相关军演的消息。山东海事局、海南海事局官网日前先后通报，解放军于8月22日至26日、8月24日至29日，分别在黄海青岛至连云港以东海域、海南岛东南部南海海域进行实弹军事演训活动。此外，唐山海事局亦宣布渤海内半径为25公里的扇形海域于8月24日至9月30日执行实弹射击活动，禁止驶入。广东海事局还发布公告指，8月24日至29日，将在广东汕头至汕尾间外海、东沙群岛以北南海及粤东海域军演。

此前，美国政府在7月15日正式宣布反对中国在南海争议海域的一系列主权声索。随后，美国海空军加强了在南海、台湾海峡和东海地区的军事活动。据悉，美国海军“里根”号航母打击群刚于一周前重返南海演练，美军侦察机在近日亦多次迫近广东等地附近海域，持续为中美紧张局势加温。

据香港01报导，若以近一个月的动向来看，解放军已公布至少9场包括演习在内的军事训练活动。南海方面，海南海事局官网日前通报，8月24日至29日，海南岛东南部海域将进行军事训练活动。在此之前，解放军南部战区曾于7月底组织轰炸机，在南海日夜进行高强度飞行训练。《南华早报》另在20日报导指，海军社交媒体平台“海军新闻”说，解放军海军东海舰队某支队近日举行了实战化训练，模拟了在空中和水面突然遭遇敌人的情景。

官媒《环球时报》微博并于当天披露，东部战区海军某驱逐舰支队近日组织杭州舰、泰州舰、徐州舰在东海某海域展开多课目实战化训练，训练内容包括反击敌方来袭导弹。此外，英国《泰晤士报》21日报导，中国完成了为期三天的东海实弹训练。报导称，最近几周，中国日益强大的军队增强了在台湾附近海域的训练频率。大约一周前，中国在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，并称演练是对“台独”势力的警吿。