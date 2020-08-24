默克尔呼吁俄罗斯彻查反对派领袖被下毒事件

德国周一公布俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼医疗检测报告，结果显示他有中毒迹象。德国总理默克尔呼吁俄罗斯彻查投毒事件，将犯罪者绳之于法。欧盟随即呼吁莫斯科对这起事件展开“独立而透明的调查”。法新社称，这起事件造成德国与俄罗斯关系紧张。

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俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼周末被送到德国柏林夏里特医院（Charite）治疗，夏里特医院周一表示，检测结果证实，纳瓦尔尼被下毒。

夏里特医院的主治医生表示，纳瓦尔尼正接受解毒剂治疗，情况严重，但没有即时生命危险。医生发现纳瓦尔尼体内有一种化学物质。医院声明表示：“临床发现表明，他是因来自称为胆硷酶抑制剂（cholinesterase inhibitors）的活性物质而中毒。”声明称：“中毒造成的结果仍不确定，目前无法排除会有后期影响，尤其是对神经系统。”

德国警方和联邦执法人员在医院内外驻守。

44岁的纳瓦尔尼上周在西伯利亚坐飞机返回莫斯科时不适，飞机紧急降落，将他送院救治。纳瓦尔尼的支持者认为，他在西伯利亚机场期间，有人向他的饮品中下毒。

德国总理默克尔呼吁俄罗斯彻查这起事件。默克尔在与德国外长马斯共同发表的声明中呼吁，“俄罗斯当局必须紧急彻查这起事件，调查应公开透明，并公布所有细节。默克尔并表示，罪犯必须被绳之以法。

法新社消息，欧盟也呼吁莫斯科对这起事件展开“独立而透明的调查”。