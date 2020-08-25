中国神秘种子包裹经台湾邮寄 牵出共谍疑影

来自中国的不明种子神秘邮包也出现在日本。其中一些被日本安全单位调查发现从台湾寄出，其地址疑似与共谍案有关。台湾绿营议员要求调查。

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据中央社今天8月25日报道，全球各地陆续传出有中国的邮政包裹夹带不明土壤和种子。台湾立委王定宇今天指出，日本安全单位透露，有从台湾转寄出去的不明包裹，邮箱登记的持有人与关系人，疑似涉及共谍案的嫌疑人，呼吁检调彻查。

台湾民进党的3名立委：王定宇、林楚茵、赵天麟，今天针对此事举行了记者会。王定宇表示，美国政府要求中国驻休士顿领事馆撤馆后，全球各地都陆续收到源自中国寄出的包裹，其中含有用过的口罩和不明种子和土壤。

最近又传出日本茨城县和加拿大收到来自台湾的不明包裹，但国安团队调查，认为是从中国经台湾转寄出去，有嫁祸台湾的嫌疑。

他表示，根据日本安全单位提供的消息，转寄包裹的邮政信箱登记的持有人、关系人，疑似共谍案嫌疑人。

赵天麟说，既然日方有初步调查，希望国安单位与检调彻查，如果这件事情属实，就不只是单纯发展组织的事，而是类似于恐怖攻击、寄送有害物质的共犯结构，呼吁台湾的国安和检调单位不得轻忽。

林楚茵指出，关务署统计今年1到7月的不明包裹，共查获198件，但检验土壤、种子是农委会工作，第一线面对却是关务署，形同工作分散在两个不同部会；美国将层级拉高到国土安全部层级，呼吁台湾不该只有关务署跟农委会的协调分工，检调也应加入。 检调人士表示，将密切关注此案发展，如查涉有不法，必依法究办。